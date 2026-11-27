SENA abre más de 60.000 cupos para estudiar en 2027: conozca los programas y cómo inscribirse
La convocatoria incluye cerca de 300 programas de formación técnica, tecnológica, auxiliar y operaria en diferentes regiones de Colombia.
Ángel Ballén
07:23 p. m.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de su primera convocatoria de formación para 2027, con más de 60.000 cupos disponibles y cerca de 300 programas académicos en distintas áreas del conocimiento. La oferta está dirigida a quienes buscan iniciar estudios o fortalecer sus competencias para acceder a nuevas oportunidades laborales.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026. Durante este periodo, los aspirantes podrán consultar los programas disponibles, revisar sus características y seleccionar la alternativa que corresponda a sus intereses y expectativas de formación.
La convocatoria contempla diferentes niveles de capacitación, entre ellos programas técnicos, tecnológicos, profundización técnica, operarios y auxiliares. La oferta tiene cobertura nacional, por lo que pueden participar personas de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.
¿Qué programas ofrece el SENA para estudiar en 2027?
Dentro de las opciones de formación técnica y tecnológica se encuentran áreas como desarrollo de software, finanzas, cocina, construcción, mercadeo y sistemas integrados de gestión. Estas alternativas buscan desarrollar conocimientos y habilidades aplicables a diferentes sectores productivos.
Por otra parte, la oferta incluye programas de formación auxiliar en campos como cocina, promoción de salud, información turística, servicios de bartender, producción de café y promoción de seguridad alimentaria. También hay opciones relacionadas con almacenamiento, empaque y embalaje de objetos, operaciones de minería subterránea y servicio de alimentos y bebidas.
La convocatoria también incorpora programas de operarios y profundización técnica, con alternativas para quienes buscan adquirir conocimientos específicos o complementar su preparación académica. En total, son cerca de 300 programas disponibles para los interesados en estudiar en el SENA durante el próximo año.
¿Cómo inscribirse a los cursos del SENA para 2027?
Las personas interesadas en acceder a los más de 60.000 cupos deben ingresar a la plataforma oficial Betowa, habilitada por el SENA para consultar la oferta educativa y realizar el proceso de inscripción.
El procedimiento consiste en ingresar a betowa.sena.edu.co, buscar los programas disponibles, revisar la información correspondiente y seleccionar la formación de interés para realizar la postulación. Es importante consultar las condiciones y requisitos particulares de cada programa antes de completar el proceso.
De acuerdo con la información publicada por la entidad, los programas correspondientes a esta convocatoria comenzarán en enero de 2027. Por esta razón, los aspirantes deben tener presente que el plazo para inscribirse vence el miércoles 2 de diciembre de 2026.
El SENA invitó a los ciudadanos a consultar la oferta académica y aprovechar esta oportunidad de formación gratuita. La convocatoria representa una alternativa para quienes desean obtener una certificación, desarrollar nuevas habilidades o fortalecer su perfil para el mercado laboral colombiano.