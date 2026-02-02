Este es el listado de las carreras con peor futuro en el mundo laboral, según la inteligencia artificial

La transformación del mercado laboral ya no es una proyección lejana, sino una realidad en marcha. La automatización, la inteligencia artificial (IA) y la digitalización están modificando qué tareas se valoran y cuáles pierden peso.

A partir de un análisis realizado con ChatGPT, y tomando como marco las tendencias estructurales del Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum (WEF), es posible identificar carreras universitarias y técnicas que enfrentarían mayores dificultades de inserción laboral si no se adaptan.

¿Cuáles son las carreras con menor proyección?

El punto de partida es claro: las carreras basadas en tareas rutinarias y esquemas tradicionales de trabajo son las más expuestas al cambio tecnológico. Esto no implica su desaparición inmediata, pero sí una reducción progresiva de oportunidades frente a otras áreas que incorporan innovación, especialización y nuevas competencias.

Administración de empresas, en su enfoque más tradicional, especialmente cuando no incluyen formación en análisis de datos, sistemas de gestión, automatización de procesos o herramientas digitales.

Periodismo gráfico tradicional: el avance de plataformas digitales, redes sociales y herramientas automatizadas de generación de contenido desplazó gran parte del consumo informativo hacia formatos multimedia.

Contaduría pública, en su modalidad básica, también enfrenta un escenario desafiante. Según las tendencias relevadas por el WEF, muchas tareas contables rutinarias —como registros, conciliaciones y reportes estándar— están siendo absorbidas por sistemas de automatización financiera.

en su modalidad básica, también enfrenta un escenario desafiante. Según las tendencias relevadas por el WEF, muchas tareas contables rutinarias —como registros, conciliaciones y reportes estándar— están siendo absorbidas por sistemas de automatización financiera. Derecho en su formación generalista, muestra señales de saturación. El mercado laboral prioriza cada vez más especializaciones concretas —como derecho digital, protección de datos o cumplimiento normativo—, lo que reduce las oportunidades para abogados sin diferenciación ni formación tecnológica.

Docencia tradicional, especialmente en niveles básicos y medios, también enfrenta un entorno más competitivo cuando no integra tecnologías educativas, entornos virtuales de aprendizaje o metodologías digitales. El WEF advierte que el crecimiento del sector educativo está vinculado a la capacidad de adaptación a nuevos formatos de enseñanza.

Qué dice el World Economic Forum sobre las carreras en retroceso

El Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum no publica un ranking de “carreras que desaparecen”, pero sí identifica ocupaciones y áreas de estudio asociadas a tareas altamente automatizables. El informe señala que cerca del 40 % de las habilidades actuales cambiarán antes de 2030, y que los roles más afectados serán aquellos que no incorporen tecnología, pensamiento analítico y actualización constante.

Según el WEF, las carreras con menor proyección relativa serán aquellas que permanezcan ancladas en modelos formativos rígidos, sin responder a la evolución del mercado laboral global.

Conclusión: carreras que no evolucionan, carreras que pierden oportunidades

El análisis de ChatGPT, alineado con los datos del World Economic Forum, deja una conclusión contundente: el riesgo no está en estudiar una carrera específica, sino en hacerlo sin adaptación al nuevo contexto.

En el mercado laboral que viene, la empleabilidad no dependerá solo del título obtenido, sino de la capacidad de cada carrera —y de cada profesional— para evolucionar junto a la tecnología.