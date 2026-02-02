Reconocido cantante y amigo de Yeison Jiménez reveló cuáles habrían sido sus últimas palabras antes de su muerte en el accidente

El 31 de enero, desde las 3:30 de la tarde hasta pasadas la 1:30 de la madrugada, se realizó el concierto homenaje a Yeison Jiménez en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Con la intención de cumplir el sueño que tenía el 'aventurero', su familia y su equipo de trabajo tomaron la decisión de que el evento musical no se cancelara e invitaron a artistas nacionales e internacionales.

Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso, Nelson Velásquez, Andy Rivera, Pasabordo, Natalia Jiménez, Chayín Rubio, la banda de Yeison Jiménez y Alex Campos se subieron a la tarima del 'coloso de la 57' y exaltaron una vez más el legado del 'niño de manzanares'.

Además, Alex Campos, con un sentido discurso, reveló cómo, desde su visión espiritual, habrían sido los últimos instantes de vida de Yeison Jiménez.

Estas habrían sido las últimas palabras de Yeison Jiménez en vida, según Alex Campos

Cuando Alex Campos comenzó a homenajear a Yeison Jiménez en el estadio El Campín, enfatizó que está seguro de que él pudo comunicarse con Dios apenas tuvo claro que partiría de este plano terrenal.

"Estoy seguro de que Yeison hoy está en los brazos de Jesús, en los brazos del padre. Estoy tan seguro de que él se encontró con ese salvador que un día lo llevó a cantar y a levantar su voz. Y, como aquel personaje al lado de la cruz, lleno de culpas, lleno de errores, suplicó en un instante la misericordia de Jesús, ese mismo Jesús le dijo 'hoy mismo estarás conmigo en el paraíso'", comenzó expresando Alex Campos.

"Mientras ese avión iba en pique, Yeison pronunció las palabras 'acuérdate de mí cuando esté en tu reino' y estoy seguro de que en ese instante de amor, de misericordia y de perdón, la voz de Jesús fue 'hoy mismo estarás conmigo en el paraíso'. Esa es la oportunidad que tenemos hoy aquí en la tierra de que podamos correr a los brazos de ese buen Dios y no esperar hasta el último segundo", agregó el cantante y amigo del 'aventurero'.

Estas fueron las palabras con las que Natalia Jiménez despidió a Yeison Jiménez en el concierto de El Campín

Natalia Jiménez, la cantautora española que grabó la canción 'Pedazos' junto a Yeison Jiménez, rompió en llanto en la tarima de El Campín y le dedicó este desgarrador mensaje a su colega y amigo: