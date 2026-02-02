CANAL RCN
Agentes del ICE con nombres de origen latino identificados como responsables del disparo fatal contra Alex Pretti

Según los reportes oficiales, Ochoa y Gutiérrez fueron quienes efectuaron los disparos fatales contra el enfermero Alex Pretti.

febrero 02 de 2026
07:47 a. m.
Las autoridades estadounidenses confirmaron la identidad de los agentes federales de inmigración responsables de los disparos que causaron la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, el pasado 24 de enero en Minneapolis.

Se trata de Jesús Ochoa, miembro de la Patrulla Fronteriza, y Raimundo Gutiérrez, adscrito a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El hecho ocurrió a las 5:37 de la mañana, cuando Pretti se encontraba rodeado por un grupo de aproximadamente ocho agentes durante un operativo de ICE.

Un operativo bajo investigación y con cuestionamientos

Pretti se convirtió en la segunda persona que pierde la vida en Minneapolis durante operativos de ICE en lo que va del año. Según los reportes oficiales, fueron Ochoa y Gutiérrez quienes efectuaron los disparos fatales.

El caso ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios, que exigen transparencia y una investigación independiente sobre el uso de fuerza letal en operativos migratorios.

Debate sobre protocolos y repercusiones en comunidades latinas

Un aspecto que llamó la atención es que ambos agentes involucrados tienen nombres de origen latino, lo que generó comentarios en redes sociales y entre organizaciones comunitarias.

Hasta ahora, ni la Patrulla Fronteriza ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han ofrecido detalles sobre las circunstancias específicas del operativo.

