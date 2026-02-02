CANAL RCN
¿Ruptura confirmada? VIDEO del tenso encuentro entre Karol G y Feid en los Premios Grammy

Su alejamiento en este importante evento ha generado tipo tipo de reacciones. Vea la grabación.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:10 a. m.
El 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se llevó a cabo la edición 68 de los Premios Grammy.

Este importante evento para la música a nivel mundial se realizó en el Crypto.com Arena y, tras los rumores de la ruptura sentimental de Karol G y Feid, los artistas colombianos volvieron a encontrarse.

¿Qué sucedió? ¿Terminaron de confirmar que su relación sí llegó a su fin? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Video: así fue el tenso encuentro entre Karol G y Feid en los Premios Grammy 2026

Tanto Karol G como Feid, dos de los artistas urbanos más importantes de Colombia, hicieron presencia en los Premios Grammy 2026.

Karol G estaba nominada en la categoría de 'Mejor 'album pop latino', con su éxito 'Tropicoqueta', pero finalmente el galardón fue para Natalia Lafourcade, con su proyecto 'Cancionera'.

Además, Feid estuvo nominado en la categoría de 'Mejor álbum de música urbana', con 'Ferxxo Vol X: Sagrado', pero el premio fue para Bad Bunny, con 'Debí tirar más fotos'.

Mientras que se anunciaban los ganadores, Karol G y Feid estuvieron en la misma sala del Crypto.com Arena, pero se hicieron en lugares apartados.

En consecuencia, a sus seguidores les quedó claro que la relación llegó a su fin.

Así fue la reacción de los seguidores de Karol G y Feid tras su distanciamiento en los Premios Grammy 2026

Luego de que se reveló la grabación de lo sucedido con Karol G y Feid en Los Ángeles, Estados Unidos, sus fanáticos se pronunciaron de inmediato y lamentaron el fin de su noviazgo.

"Ni se miran", "eso era obvio", "estos dos juegan con nuestra mente", "qué triste", "ambos tienen derecho a ser felices" y "todavía no puedo creerlo", han sido algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.

 

