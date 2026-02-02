CANAL RCN
Llegó a Cali el '9' de América: reveló si alcanzaría a jugar el clásico vs. Nacional

Una vez supere los exámenes médicos, el jugador firmaría el contrato que lo vincula como nuevo refuerzo del América de Cali.

FOTO: América de Cali

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:33 a. m.
En la madrugada de este 2 de enero, llegó a la ciudad de Cali el nuevo delantero de América: el ecuatoriano Daniel Valencia, quien llega al fútbol colombiano luego de ser el máximo goleador de la liga de su país en 2025 con 21 goles anotados con la camiseta de Manta FC.

En su llegada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, habló con la prensa y dio detalles sobre este nuevo reto en su carrera profesional. Eso sí, dejó claro que todavía faltan detalles para cerrar el negocio y espera que en las próximas horas todo se pueda oficializar.

Daniel Valencia y las razones de su llegada al América

Valencia, de 29 años, fue consultado sobre los motivos para llegar a América. "Contento por este nuevo reto. Me han dicho que es un equipo grande en Colombia, así como en Ecuador son Barcelona, Emelec y Liga de Quito. Es mi primera experiencia por fuera del país y vengo a hacer las cosas de la mejor manera.

El delantero dio detalles sobre la negociación y explicó que no se ha cerrado. "Fue algo rápido, venía entrenando en mi club y se presentó la oportunidad y ahora estamos aquí para ver qué se puede definir. Hasta ahora estamos por tres temporadas".

Daniel Valencia alcanza a debutar frente a Nacional

Este miércoles 4 de febrero, América de Cali tendrá que visitar Medellín para disputar el clásico del fútbol colombiano frente a Atlético Nacional, razón por la cual muchos esperan que el equipo ya pueda contar con un goleador, pues en los primeros 3 partidos solamente han jugado con juveniles.

Sobre su condición física, comentó que se venía entrenando con normalidad, pero todo dependerá de lo que diga el cuerpo técnico de David González. "Vamos a ver cómo me recibe el preparador físico del equipo".

Valencia tiene que superar exámenes médicos, pero también tendría que esperar el transfer internacional, uno de los trámites que más tarda en el fútbol colombiano cuando se dan contrataciones desde ligas del exterior.

