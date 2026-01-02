Icónico negocio que acompañó a 'El Campín' por décadas cierra sus puertas por construcción del nuevo estadio

El Palacio del Colesterol, uno de los espacios gastronómicos más reconocidos del entorno del estadio 'El Campín', vive este año un momento decisivo. Tras 64 años de historia, hoy 1 de febrero de 2025, se convierte en el último día de funcionamiento en su ubicación tradicional, un hecho que ha generado expectativa, preocupación y nostalgia entre comerciantes y ciudadanos que durante décadas hicieron de este lugar un punto de encuentro habitual.

La noticia no implica la desaparición definitiva del Palacio del Colesterol, sino el cierre temporal de su espacio físico tal como se conoce. La medida responde al inicio de las obras para la construcción del nuevo estadio, proyecto que obliga al traslado de las actividades que actualmente operan en el sector. En total, son 15 familias las que desarrollan su actividad económica en este lugar emblemático.

¿Qué pasará con los trabajadores del Palacio del Colesterol?

Durante los dos años que durarán las obras del nuevo estadio, los comerciantes serán trasladados a una zona ubicada detrás del estadio El Campín, en el costado oriental. Allí funcionarán bajo un formato de comida de calle, específicamente en espacios tipo food truck, lo que les permitirá continuar con sus labores mientras avanza el proyecto de infraestructura.

Este traslado busca garantizar la continuidad del trabajo de quienes han sostenido el Palacio del Colesterol durante décadas. Según lo informado, los trabajadores podrán seguir atendiendo al público en esta nueva ubicación provisional, adaptándose a un formato distinto, pero manteniendo la actividad económica que caracteriza al lugar.

Un proceso de formalización clave para el regreso

Uno de los aspectos centrales de esta transición es el proceso de formalización. Aunque el Palacio del Colesterol existe desde 1962, actualmente los comerciantes se encuentran adelantando los trámites necesarios para cumplir con todos los requisitos legales exigidos. Este proceso es indispensable para que, una vez finalizadas las obras, puedan regresar a un nuevo espacio formalizado.

Las autoridades y los propios comerciantes han señalado que se trata de una etapa clave. El cumplimiento de los documentos y requisitos legales permitirá consolidar el futuro del Palacio del Colesterol en su próxima fase, una vez se habilite el nuevo entorno tras la construcción del estadio.

Este último día en su ubicación histórica ha estado marcado por la presencia de ciudadanos que llegan movidos por la nostalgia. No solo se acompaña a los comerciantes, sino también a quienes reconocen en el Palacio del Colesterol un símbolo de la comida popular y de la vida cotidiana alrededor de El Campín.