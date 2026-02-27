Colombianos tendrán nuevo operador de pagos para subsidios: así serán las transferencias

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que la Unión Temporal de Pago Postal, conformada por las redes SuRed y SuperGiros, ha sido seleccionada como el nuevo operador encargado de la dispersión de transferencias monetarias en todo el territorio nacional para la vigencia 2026.

Esta adjudicación, resultado de un proceso de licitación de mayor cuantía, tiene como objetivo principal garantizar que los recursos públicos lleguen de manera oportuna, segura y sin intermediarios a los hogares más vulnerables del país.

La alianza entre ambas entidades pone a disposición de los beneficiarios una robusta infraestructura que supera los 31.800 puntos de pago distribuidos en 1.108 municipios, cubriendo los 32 departamentos de Colombia.

Estos son los programas que cubrirán estos operadores

El nuevo esquema de operación no solo se limitará a la entrega de dinero en efectivo, sino que funcionará como un mecanismo complementario clave para la población no bancarizada. Durante el 2026, los programas que operarán bajo esta red incluyen:

Colombia Mayor: Será el primer programa en iniciar la dispersión bajo este nuevo contrato, beneficiando a millones de adultos mayores.

Renta Ciudadana: Los hogares en pobreza extrema recibirán sus incentivos a través de esta red en las modalidades de giro.

Devolución del IVA: Se integrará a la logística de pagos para asegurar la compensación del impuesto a las familias focalizadas.

Renta Joven: El programa destinado a estudiantes también contará con el respaldo de estos puntos de atención para quienes no posean productos financieros activos.

Rodríguez Amaya destacó que este cambio es un paso fundamental hacia la implementación del Sistema de Pagos ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida". El artículo 68 de la Ley 2294 de 2023 establece que el Gobierno Nacional puede definir condiciones y canales que promuevan la competencia y la inclusión financiera.

Bajo este nuevo modelo, Prosperidad Social busca que los beneficiarios tengan la libertad de elegir el producto financiero o canal digital de su preferencia. Mientras se consolida esta transición, la modalidad de giro a través de SuRed y SuperGiros garantiza que ninguna persona, incluso en las zonas más apartadas de la geografía nacional, se quede sin acceder a su transferencia por falta de conectividad bancaria.

¿Cuándo será el inicio de transferencias?

La entrega de los ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor marcará el debut de esta operación, con un inicio priorizado en los departamentos de Córdoba y Sucre debido a las emergencias por lluvias, y una dispersión gradual en el resto del país a partir de marzo.

La entidad recordó que todos los trámites ante Prosperidad Social son gratuitos. Se recomienda a los ciudadanos verificar su punto de pago asignado a través de los canales oficiales y evitar el uso de terceros o tramitadores que pretendan cobrar por la gestión de estos recursos.