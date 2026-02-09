Bre-B cumple 100 días: ¿Cómo ha funcionado la nueva operación?

El sistema de pagos inmediatos Bre-B alcanzó sus primeros 100 días de operación en Colombia con resultados que superan las expectativas iniciales, consolidándose como una herramienta clave en la transformación digital del sector financiero colombiano.

RELACIONADO Banco de la República hace fuerte advertencia sobre fuerte subida de inflación y desempleo en el país

Bre-B cumplió 100 días: estos son los resultados

La plataforma desarrollada por el Banco de la República registra más de 33 millones de clientes activos y aproximadamente 100 millones de llaves inscritas, cifras que demuestran una rápida adopción entre los usuarios.

Durante este período, el sistema ha procesado transacciones por más de 60 billones de pesos, evidenciando su creciente relevancia en el ecosistema financiero del país.

“Estamos muy contentos en el Banco de la República con la operación de este nuevo sistema de pagos inmediato interoperado. Tras sus 100 días de operación, nos ha permitido ofrecer este servicio para que todos los colombianos podamos mandar dinero a cualquier cuenta de manera inmediata y las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, aseguró Ana María Prieto, directora del sistema de pagos del Banco de la República.

Actualmente, más de 220 entidades financieras y cooperativas se encuentran conectadas al sistema, permitiendo la interoperabilidad entre diferentes instituciones bancarias.

Esta característica facilita las transferencias instantáneas sin importar la entidad de origen o destino, operando de manera ininterrumpida todos los días del año.

Colombia se sumó a esta tendencia después de otros países latinoamericanos que ya habían implementado sistemas similares.

“Colombia empezó después de otros países en Latinoamérica, pero el sistema bancario tiene la oportunidad de empezar de forma correcta, mirando la experiencia que hubo en otros países, especialmente en Brasil. El balance es positivo, pero por otro lado hay ciberataques”, aseguró Fabio Assolini, director global de investigación de Kaspersky Latam.

Banco de la República le apuesta a estrategias de protección digital

Expertos del sector destacan que, en medio de este crecimiento acelerado, el ecosistema financiero también avanza en estrategias de protección digital para garantizar la seguridad de los usuarios.

El balance de estos primeros 100 días es calificado como positivo por las autoridades, quienes destacan que la plataforma funciona con normalidad y continúa consolidando su adopción entre los colombianos.