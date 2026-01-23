CANAL RCN
Economía

Esto dice la ley sobre la reducción de sueldo sin consentimiento en las empresas

Conozca lo que dice la jurisdicción sobre este tema.

Salario mínimo del 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:07 p. m.
En el complejo panorama laboral de 2026, la estabilidad económica de los trabajadores sigue siendo una prioridad protegida por la ley. Una de las dudas más recurrentes entre empleados y empleadores es si una empresa tiene la facultad de reducir el sueldo de un trabajador de manera unilateral.

La respuesta corta, respaldada por el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es un rotundo no, salvo bajo condiciones muy específicas y estrictas.

De acuerdo con el artículo 149 del CST, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin una orden escrita del trabajador para cada caso, o un mandamiento judicial.

El salario se considera una contraprestación directa por el servicio prestado y, por tanto, cualquier modificación que afecte negativamente al trabajador se denomina desmejora laboral.

Esto debe pasar para que la reducción de sueldo sea legal

Para que una reducción de sueldo sea legal en Colombia, deben cumplirse tres requisitos fundamentales:

  • Consentimiento expreso: El trabajador debe aceptar el cambio de manera libre, voluntaria y por escrito (generalmente mediante un "otrosí" al contrato).
  • Justificación de razonabilidad: La empresa debe demostrar una necesidad técnica o económica real que motive la medida.
  • Respeto al Salario Mínimo: Bajo ninguna circunstancia, incluso con el consentimiento del empleado, el sueldo puede quedar por debajo del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) si se mantiene la jornada laboral completa.

Si un trabajador nota una disminución en su pago sin haber firmado una autorización, tiene varias rutas de acción. La primera de ellas es solicitar por escrito a la empresa la justificación y el reintegro de lo adeudado.

Además, puede acudir a un inspector para que medie en la situación. En caso extremo, el trabajador puede renunciar invocando una "causa justa" imputable al empleador, lo que le daría derecho a reclamar una indemnización por despido injustificado.

