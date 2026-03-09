SOAT podría bajar hasta 50 % tras elecciones: conductores de moto y carro se ilusionan

Las recientes elecciones legislativas del domingo 8 de marzo de 2026 dejaron varias sorpresas en el panorama político del país.

Una de las más comentadas fue la votación obtenida por Daniel Felipe Briceño, abogado y exconcejal de Bogotá, quien logró cerca de 262.104 votos a la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la votación individual más alta del país para el Congreso.

El candidato del Centro Democrático, conocido en redes sociales por su trabajo de veeduría en contratación pública y por su apodo de “Mr. Secop”, logró posicionarse con una campaña que mezcló control político con propuestas dirigidas a ciudadanos comunes.

Entre ellas, varias que han llamado la atención de conductores de carros y motocicletas, especialmente una relacionada con el precio del SOAT.

Propuesta busca que el SOAT tenga descuentos de hasta el 50 %

Durante una entrevista con Alerta Bogotá 104.4 FM, Briceño explicó algunas de las iniciativas que pretende impulsar en el Congreso. Una de las que más interés ha despertado entre los conductores es la posibilidad de reformar el sistema de cobro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Según explicó, la idea consiste en aplicar descuentos progresivos a quienes no tengan accidentes, lo que podría traducirse en rebajas importantes con el paso del tiempo.

“Vamos a cambiar la forma en cómo se cobra el SOAT. Aquí el SOAT se cobra de forma injusta. El ciudadano que paga el SOAT completo y nunca se accidenta siempre está pagando el SOAT de forma completa”, señaló el congresista electo.

La propuesta plantea que los conductores responsables, que no registren siniestros durante determinados periodos, puedan recibir descuentos consecutivos, que eventualmente podrían llegar hasta un 50 % en el valor del seguro.

También propone eliminar el sistema de patios y grúas

Además del tema del SOAT, Briceño habló de otra propuesta que podría generar impacto en la movilidad urbana: modificar el sistema de patios y grúas para vehículos inmovilizados.

En varias ciudades del país, este mecanismo ha sido criticado por los costos que deben asumir los conductores cuando sus vehículos son trasladados por infracciones de tránsito.

El congresista electo aseguró que buscará impulsar cambios en ese sistema desde el Congreso. “Aquel ciudadano que no se accidente y que haga las cosas bien debe recibir un descuento consecutivo en el tema del SOAT, y también vamos a eliminar el sistema de patios y grúas. Eso hay que acabarlo”, afirmó.

Por ahora, se trata de propuestas legislativas que deberán ser debatidas en el Congreso. Sin embargo, la idea de un SOAT hasta 50 % más barato ya genera expectativa entre miles de conductores en Colombia.