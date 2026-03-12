CANAL RCN
Economía

Colpensiones da última oportunidad a afiliados con proceso clave que deben realizar: tiempo corre en contra

La entidad hizo el llamado por este trámite que muchos afiliados dejan pasar por alto.

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
07:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido un llamado urgente a su comunidad de pensionados, advirtiendo que la omisión en el reporte del estado de vida —conocido técnicamente como certificado de supervivencia o "fe de vida"— podría derivar en la suspensión inmediata y temporal del pago de sus mesadas.

Casos en los que Colpensiones y fondos privados están obligados a recalcular la pensión de un ciudadano
RELACIONADO

Casos en los que Colpensiones y fondos privados están obligados a recalcular la pensión de un ciudadano

Aunque la mayoría de los jubilados que residen en Colombia están exentos de este trámite gracias a los cruces automáticos de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad enfatizó que existen grupos poblacionales específicos que deben cumplir con esta obligación de manera semestral para garantizar la continuidad de sus ingresos.

Estos afiliados deben reportar su estado de vida en Colpensiones

El llamado principal de Colpensiones se dirige a dos grupos críticos que, por normativa legal (Ley 2136 de 2021 y Decreto Ley 019 de 2012), no entran en la verificación automática nacional.

El primero de ellos son todos los colombianos que reciben su mesada pensional pero residen fuera del país deben acreditar su supervivencia cada seis meses. De no hacerlo, el sistema bloquea automáticamente el giro de los recursos para prevenir pagos indebidos o fraudes.

Por otro lado, figuran aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años que reciben una pensión tras el fallecimiento de sus padres deben, además de demostrar su estado de vida, certificar su escolaridad de forma semestral para mantener el beneficio.

Esta es la edad mínima que necesita para inscribirse en el bono pensional de 2026: tome nota
RELACIONADO

Esta es la edad mínima que necesita para inscribirse en el bono pensional de 2026: tome nota

La entidad aclaró que no se trata de una pérdida definitiva del derecho, sino de una medida preventiva. Al no recibir el reporte de supervivencia en los tiempos establecidos, Colpensiones asume que pudo haber ocurrido un fallecimiento o un cambio de condición que invalida el pago.

Cómo realizar el trámite en 2026

Para facilitar el proceso, Colpensiones ha modernizado sus canales. Los pensionados en el exterior tienen tres vías principales:

  • Consulados de Colombia: Acudir a la sede consular más cercana para que el cónsul expida la fe de vida de forma gratuita y la remita digitalmente a la entidad.
  • Sede Electrónica: A través del portal oficial (www.colpensiones.gov.co), los usuarios pueden cargar sus certificados apostillados o realizar validaciones biométricas según la disponibilidad tecnológica de su país de residencia.
  • Autoridad Local Extranjera: Si no hay un consulado cerca, el ciudadano puede acudir a un notario o autoridad local, pero en este caso el documento deberá contar con la apostilla obligatoria para ser válido en Colombia.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios

Familias recibirán 12 millones de pesos para arreglos en su casa: así pueden aplicar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de marzo de 2026

Ministerio de Vivienda

Subsidio de arriendo en Bogotá 2026: así puede aplicar y recibir más de $13 millones

Otras Noticias

Selección de España

La Finalissima cambió de sede y el panorama favorece a España frente a Argentina

La Finalissima entre España y Argentina cambió de sede debido a los problemas en Medio Oriente. Falta poco para que se haga oficial.

Ejército Nacional

"Bienvenido a la libertad": las primeras palabras que escuchó un ganadero tras ser rescatado de su cautiverio en Tumaco

El hombre había sido retenido por integrantes del GAO-r Ejército Bolivariano, estructura Iván Ríos, en zona rural de Tumaco.

La casa de los famosos

Hubo cambios de ÚLTIMO MOMENTO en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026: así quedó

Petróleo

Oriente Medio ha dejado de producir 10 millones de barriles de petróleo al día

Redes sociales

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes