Colpensiones da última oportunidad a afiliados con proceso clave que deben realizar: tiempo corre en contra
La entidad hizo el llamado por este trámite que muchos afiliados dejan pasar por alto.
Noticias RCN
07:46 a. m.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido un llamado urgente a su comunidad de pensionados, advirtiendo que la omisión en el reporte del estado de vida —conocido técnicamente como certificado de supervivencia o "fe de vida"— podría derivar en la suspensión inmediata y temporal del pago de sus mesadas.
Aunque la mayoría de los jubilados que residen en Colombia están exentos de este trámite gracias a los cruces automáticos de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad enfatizó que existen grupos poblacionales específicos que deben cumplir con esta obligación de manera semestral para garantizar la continuidad de sus ingresos.
Estos afiliados deben reportar su estado de vida en Colpensiones
El llamado principal de Colpensiones se dirige a dos grupos críticos que, por normativa legal (Ley 2136 de 2021 y Decreto Ley 019 de 2012), no entran en la verificación automática nacional.
El primero de ellos son todos los colombianos que reciben su mesada pensional pero residen fuera del país deben acreditar su supervivencia cada seis meses. De no hacerlo, el sistema bloquea automáticamente el giro de los recursos para prevenir pagos indebidos o fraudes.
Por otro lado, figuran aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años que reciben una pensión tras el fallecimiento de sus padres deben, además de demostrar su estado de vida, certificar su escolaridad de forma semestral para mantener el beneficio.
La entidad aclaró que no se trata de una pérdida definitiva del derecho, sino de una medida preventiva. Al no recibir el reporte de supervivencia en los tiempos establecidos, Colpensiones asume que pudo haber ocurrido un fallecimiento o un cambio de condición que invalida el pago.
Cómo realizar el trámite en 2026
Para facilitar el proceso, Colpensiones ha modernizado sus canales. Los pensionados en el exterior tienen tres vías principales:
- Consulados de Colombia: Acudir a la sede consular más cercana para que el cónsul expida la fe de vida de forma gratuita y la remita digitalmente a la entidad.
- Sede Electrónica: A través del portal oficial (www.colpensiones.gov.co), los usuarios pueden cargar sus certificados apostillados o realizar validaciones biométricas según la disponibilidad tecnológica de su país de residencia.
- Autoridad Local Extranjera: Si no hay un consulado cerca, el ciudadano puede acudir a un notario o autoridad local, pero en este caso el documento deberá contar con la apostilla obligatoria para ser válido en Colombia.