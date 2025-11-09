Alimentos han aumentado su precio por derrumbe en la vía al llano: algunos cuestan el doble

A cinco días del derrumbe en el kilómetro 18 de la vía al Llano, empieza a verse afectado el bolsillo de los consumidores.

Frutas y verduras provenientes del departamento del Meta están dañándose en los camiones que se vieron obligados a tomar la ruta alterna y las que llegan se comercializan, incluso, por el doble del precio.

En la Plaza de Mercado del Sur de Tunja, por ejemplo, la papaya pasó de venderse en 5.000 pesos la pieza a 10.000, en tan solo una semana.

¿Qué otros alimentos han visto alzas en su precio?

Un comportamiento similar ser registra en alimentos como la fresa, el banano, la piña, el plátano y la yuca que, si bien, no han escaseado, se han ido encareciendo y dañando en los estantes por el tiempo de más que pasan en los camiones.

Así lo advirtió Ana María Mira, comerciante de la plaza de Tunja: “Hace ocho días se podía vender papayas a 7.000 – 8.000 y hoy ya toca a 12.000 o 13.000”, Ana María Mira, comerciante de la plaza de mercado de Tunja.

Pero no es la única, de acuerdo con el comerciante José Eduardo muñoz, “lo que pasa es que les toca dar una vuelta muy grande a los transportadores, que es por Villanueva, entonces, se incrementa el flete”.

Y lo que más preocupación ha generado es que “la persona que corre con los gastos es el consumidor final, porque uno tiene que hacer el cargo al precio de la canastilla”.

Otros sectores de la economía también se han visto afectados:

De acuerdo con José Yesid Rodríguez, vocero de la Asociación de Transporte Intermunicipal, “cerca de 20.000 usuarios que no han podido movilizarse de manera regular. Esto ha impactado en cerca de 1.000 millones de pesos a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros”.

Además, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) señaló que, cada día, desde el deslizamiento de tierra en la vía al Llano, sus trabajadores pierden cerca de 2.400 millones, para un total de 12.000 millones desde el domingo.