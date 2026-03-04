Anótelos: estos son los peajes más caros en el país si piensa viajar esta Semana Santa

La temporada de Semana Santa 2026 ha consolidado a Colombia como un epicentro de movilidad y turismo religioso en la región. Según las proyecciones del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se estima que más de 12 millones de personas se movilicen por las principales terminales y corredores viales del país durante esta "Semana Mayor".

Solo desde la Terminal de Transporte de Bogotá, el punto de conexión más grande de la nación, se espera la salida de más de 560.000 viajeros, quienes buscan destinos tradicionales como Popayán, Pamplona y Mompox.

Por su parte, el departamento de Cundinamarca prevé el tránsito de más de 3 millones de vehículos, lo que ha obligado a las autoridades a desplegar operativos especiales de seguridad y control de alcoholemia para garantizar un "modo tierra seguro".

Este flujo masivo no solo representa un impulso clave para la economía regional, sino también un reto logístico sin precedentes. Sin embargo, para quienes han decidido emprender su viaje por carretera, la planificación no solo debe incluir la revisión técnico-mecánica y la reserva de hoteles, sino también un ajuste riguroso en el presupuesto de transporte.

Aliste el bolsillo: estos son los peajes más caros de Colombia en Semana Santa 2026

Cruzar el territorio colombiano este año implica enfrentarse a las nuevas tarifas ajustadas según el IPC de 2025 (5,1%). Si usted es de los que disfruta del paisaje por las vías nacionales, prepárese, porque el costo de los peajes podría ser el rubro más alto de su travesía.

Por segundo año consecutivo, el peaje de Cisneros, ubicado en la Vía del Nus (Antioquia), se corona como el más costoso del país. Para un vehículo particular (Categoría I), el paso por esta estación tiene un valor de $29.400. Si usted conduce un vehículo de carga pesada (Categoría VII), el impacto es aún mayor, alcanzando los $123.700.

El segundo lugar lo ocupa el peaje de Pipiral, en la vía Bogotá–Villavicencio, con una tarifa de $29.100. Este corredor es uno de los más críticos, ya que el gasto acumulado entre la capital y el Meta puede superar los $97.000 ida y vuelta, sumando estaciones como Boquerón I y II ($20.800) y Naranjal ($17.800).