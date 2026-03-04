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Viacrucis al 'Palo del Ahorcado' en Ciudad Bolívar este viernes santo: cómo llegar

La tradicional procesión religiosa, que se realiza desde los años 80, reunirá a miles de fieles en un recorrido espiritual hasta el ‘Árbol de la Vida’ en el sur de la ciudad.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
08:31 a. m.
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El sur de Bogotá se prepara para una de las manifestaciones religiosas más representativas de la Semana Santa. Este viernes 3 de abril de 2026 se llevará a cabo el tradicional viacrucis hacia el ‘Palo del Ahorcado’, también conocido como el ‘Árbol de la Vida’, ubicado en el barrio Potosí en la localidad de Ciudad Bolívar.

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La jornada iniciará a las 8:00 a. m. en la parroquia de Candelaria La Nueva, desde donde partirá la procesión que recorrerá distintos puntos emblemáticos del sector hasta llegar al parque de Cerro Seco, en la parte alta de la montaña.

Agenda del viacrucis hacia el Palo del Ahorcado en Bogotá

De acuerdo con la programación oficial, la apertura del viacrucis comenzará con indicaciones y oraciones iniciales antes de dar paso al recorrido. Durante la procesión, 15 personas llevarán la cruz. En cada estación, se realizarán lecturas, reflexiones y momentos de oración.

El recorrido contempla 14 estaciones distribuidas en diferentes puntos de Ciudad Bolívar, iniciando a las 8:15 a. m. y avanzando progresivamente hasta culminar a las 12:55 p. m. en el ‘Árbol de la Vida’, punto central de la peregrinación.

Una tradición religiosa con más de 40 años en Bogotá

Desde 1986 esta práctica se ha mantenido como una tradición profundamente arraigada en la comunidad. mEl ‘Palo del Ahorcado’ no solo es un símbolo religioso, sino también un espacio de memoria colectiva donde convergen prácticas culturales y educativas.

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Para quienes deseen participar, la cita es en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la calle 63A sur #34-10, desde donde partirá el recorrido. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, usar ropa cómoda y estar preparados para una caminata de varias horas.

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