Ciclista sufrió delicado accidente contra un carro y se encuentra en la UCI: esto sucedió

El mundo del ciclismo profesional se ha visto sacudido esta semana por la noticia del grave accidente sufrido por Jaume Guardeño, una de las promesas más brillantes del equipo Caja Rural-Seguros RGA.

El corredor alicantino de 23 años se encuentra actualmente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras un desafortunado incidente ocurrido mientras completaba una sesión de entrenamiento en carreteras catalanas.

El accidente tuvo lugar el pasado martes, apenas unos días después de que Guardeño finalizara su participación en la Volta a Catalunya. Según los informes proporcionados por el equipo y medios locales, el joven ciclista transitaba por una zona de descenso cerca de Centelles, en la provincia de Barcelona, cuando su bicicleta impactó con una piedra de tamaño considerable que se encontraba en el asfalto.

Este obstáculo imprevisto provocó que Guardeño perdiera el control de su montura de forma instantánea. La inercia del descenso lo lanzó hacia la trayectoria de un vehículo que circulaba por la zona, produciéndose una colisión violenta. La peor parte se la llevó el deportista, quien sufrió un impacto directo que le causó heridas de extrema gravedad.

Este es su estado de salud tras el accidente

Dada la severidad del choque y la naturaleza de las lesiones, los servicios de emergencia activaron de inmediato un helicóptero medicalizado para trasladar al ciclista al Hospital Parc Taulí de Sabadell. Al ingresar, los médicos confirmaron que Guardeño presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, entre otras contusiones.

El último comunicado oficial emitido por el Caja Rural-Seguros RGA detalla que el corredor permanece sedado y bajo estrecha observación en la UCI. Aunque las últimas actualizaciones sugieren que su estado ha pasado a ser "estable dentro de la gravedad", los médicos mantienen la cautela, ya que las próximas 48 a 72 horas serán determinantes para evaluar el alcance de las secuelas neurológicas y su evolución general.

Jaume Guardeño no es un corredor cualquiera en el pelotón nacional. Tras un espectacular debut en la Vuelta a España el año pasado, donde terminó en una meritoria 14ª posición general, el alteano se perfilaba como una pieza clave para su equipo en la presente temporada. De hecho, se barajaba su nombre como uno de los líderes para el histórico debut del Caja Rural en el Tour de Francia este verano, tras la invitación recibida por la escuadra navarra.

El equipo ha manifestado su total apoyo a la familia: "Queremos trasladar toda nuestra fuerza a Jaume. Es un luchador y toda la familia verde está con él".

Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de mensajes de aliento bajo el hashtag #ForçaJaume, provenientes de compañeros de profesión y aficionados que esperan ver de nuevo al joven talento recuperado y sobre la bicicleta.