Ayuno durante el viernes Santo: ¿cuáles son los riesgos y quiénes deberían evitarlo?

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esta inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección y se caracteriza por ser un tiempo de reflexión, fe y contemplación sobre la vida y el paso del hijo de Dios por la tierra.

Tradicionalmente, el ayuno durante esta semana es considerada como una práctica penitencial obligatoria por la iglesia católica. Pese a que originalmente la prohibición ante el consumo de carne ha sido una de las reglas más conocidas durante la semana mayor, expertos han alertado sobre los riesgos que el ayuno puede representar para algunas personas.

Riesgos del ayuno durante Semana Santa

Según expertos de Mayo Clinic, investigaciones preliminares dieron a conocer que el ayuno, específicamente el intermitente, podría ser perjudicial o riesgoso en general, pues se demostró que las personas que lo practican tienen el doble de probabilidades de morir por enfermedades cardíacas.

Expertos aseguran que el desayuno ha sido considerado como la comida más importante durante el día. Por esto, si se presenta la ausencia total de alimentos a esta hora hay mayores probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y otras dolencias.

“Según evidencia reciente, el ayuno intermitente es particularmente peligroso para pacientes con enfermedades cardíacas o con antecedentes de estas. Practicar el ayuno intermitente puede ser más seguro bajo la supervisión de su equipo médico”, explicó el doctor Francisco López Jiménez de Mayo Clinic.

Pese a que el ayuno de Semana Santa no es del todo prolongado, saltarse una comida al día puede exacerbar los síntomas de las personas con el diagnóstico de gastritis y gastritis crónica.

Aunque no está confirmado que la ausencia de comida cause gastritis, esta práctica puede irritar la mucosa estomacal al dejar los ácidos gástricos sin alimento que digerir al provocar inflamación, acidez y dolor.

Ayuno espiritual, otra alternativa

Dentro de las creencias católicas también existe el concepto de ayuno espiritual y consiste en la penitencia voluntaria de no solo abstenerse de consumir alimentos, sino de otros placeres con el objetivo de fortalecer la vida interior.