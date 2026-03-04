Llamado a colombianos por impuestos que vencen en el mes de abril: estos son

Con el cierre del primer trimestre del año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las secretarías de hacienda locales activan cronogramas que exigen rigurosidad para evitar sanciones e intereses de mora.

Conozca las principales obligaciones que no puede perder de vista durante este mes.

¿Qué obligaciones vencen en abril de 2026?

Para las empresas catalogadas como Grandes Contribuyentes, abril marca un hito fundamental. Según el calendario de la DIAN, entre el 13 y el 27 de abril, estos contribuyentes deben cumplir con la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2025 y realizar el pago de la segunda cuota.

Es vital recordar que el incumplimiento en estas fechas acarrea sanciones por extemporaneidad que pueden afectar seriamente la reputación fiscal de las organizaciones. Los plazos están distribuidos de acuerdo con el último dígito del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

Por otro lado, todos los agentes de retención (empresas y personas naturales que actúan como tal) deben presentar y pagar las retenciones practicadas durante el mes de marzo de 2026. Los vencimientos también transcurren entre el 13 y el 27 de abril.

Paralelamente, aquellos contribuyentes que posean activos en el exterior por un valor superior a 2.000 UVT al 1 de enero de 2026, deben radicar su declaración anual en estas mismas fechas. Esta obligación es informativa, pero su omisión genera multas considerables.

Además de ello y debido a la coyuntura del estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, el Gobierno Nacional ha establecido que las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes deben realizar el pago de la primera cuota (correspondiente al 50%) del Impuesto al Patrimonio el 1 de abril de 2026. Esta es una de las novedades más relevantes del periodo actual.

Finalmente, los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación (RST) deben estar atentos entre el 20 y el 24 de abril para presentar su declaración anual consolidada. Además, al cierre del mes (28 de abril), inicia formalmente el plazo para la presentación de la Información Exógena (medios magnéticos), comenzando por los grandes contribuyentes.