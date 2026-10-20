'Crea Empleo': la estrategia del Gobierno Nacional para beneficiar a micro y pequeñas empresas

Micro y pequeñas empresas se verán beneficiadas gracias a la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, 'Crea Empleo', un proyecto que busca incentivar el trabajo formal y generar nuevos puestos de trabajo para jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.

Según el Ministerio del Trabajo, la estrategia otorgará un incentivo económico al pago de nómina de un 25% del salario mínimo por persona contratada; además, los beneficiados podrán acceder a empleos de tiempo completo, con vinculación formal y total afiliación a seguridad social.

Pequeñas empresas serán las principales beneficiadas

La entidad señala que la estrategia está orientada hacia las micro y pequeñas empresas, ya que las considera como el "motor fundamental del desarrollo nacional'; también informaron que se implementarán herramientas digitales para que los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional lleguen de manera ágil y directa a las empresas que generan empleo.

"Con ‘Crea Empleo’ respaldamos con hechos a nuestras micro y pequeñas empresas para que sigan contratando con todas las prestaciones de ley y seguridad social (...) porque la prosperidad de Colombia se construye garantizando oportunidades laborales formales e incluyentes para quienes más lo necesitan”, manifestó Natalia López, ministra del trabajo.

Las contrataciones a tiempo completo serán la prioridad al momento de otorgar los beneficios, informaron.

Impacto de las micro y pequeñas empresas en Colombia

De acuerdo a análisis realizados por bancos como BBVA y otras entidades gubernamentales, las micro y pequeñas empresas en Colombia, además de abarcar casi el 100% del entorno económico, representan cerca del 79% de la generación de empleo y aportan aproximadamente un 40% del PIB convirtiéndose en el mayor dinamizador del mercado laboral en el país.