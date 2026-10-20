Así está la cancha de El Campín para el partido entre Millonarios y Once Caldas

La grama del estadio Nemesio Camacho El Campín presenta resultados favorables en las mediciones técnicas divulgadas por Sencia este martes 20 de octubre, horas antes del partido entre Millonarios y Once Caldas por la Liga BetPlay II-2026.

El reporte, elaborado con referencia al sistema de calificación de la FIFA para campos de césped natural, evaluó aspectos como la altura del pasto, la rodadura del balón, la resistencia del terreno y la infiltración de agua. Según los datos publicados, las mediciones se encuentran dentro de los rangos considerados excelentes en cada uno de esos indicadores.

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El estado del campo genera especial atención luego de que el encuentro entre ambos equipos tuviera que ser aplazado la semana pasada debido a las condiciones de la cancha.

¿Qué dice el reporte técnico sobre la grama de El Campín?

Sencia compartió los resultados de siete mediciones realizadas sobre el terreno de juego. Estos fueron los valores reportados:

Altura del césped: 23,15 milímetros, dentro del rango excelente de 22 a 28 mm.

Rodadura del balón: 7,60 metros, frente a un rango excelente de 4 a 10 metros.

Resistencia rotacional: 35,15 Nm, dentro del rango de 25 a 50 Nm.

Infiltración de agua: 3.708 mm/h, superior al mínimo de 150 mm/h establecido como excelente.

Compactación del terreno: 209,5 psi, dentro del rango de 200 a 400 psi.

Uniformidad superficial: igual o inferior a 20 mm, dentro del rango reportado de 0 a 20 mm.

Humedad promedio del campo: 65 %.

De acuerdo con la información divulgada por el operador del escenario deportivo, los indicadores cumplen con los rangos señalados en la evaluación técnica.

¿Por qué había preocupación por la cancha de El Campín?

El partido entre Millonarios y Once Caldas estaba programado inicialmente para el martes 13 de octubre, pero fue aplazado por las condiciones del terreno de juego. La decisión generó preocupación entre los aficionados, pues el estado de la grama es fundamental para el desarrollo de los encuentros y la seguridad de los futbolistas.

Ahora, el nuevo reporte de Sencia ofrece datos técnicos favorables sobre el estado del campo antes del compromiso de este martes.

¿A qué hora juegan Millonarios y Once Caldas?

El compromiso está programado para este martes 20 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha pendiente de la Liga BetPlay II-2026.

Millonarios llega después de vencer 4-1 a Jaguares, mientras que Once Caldas viene de superar 2-0 al Independiente Medellín. Además de la importancia de los puntos para ambos equipos, el encuentro tendrá la atención puesta en el comportamiento de la grama después de la controversia de la semana anterior.