Exclusivo: Los chats que alertaban sobre un plan criminal para atentar contra Miguel Uribe Turbay

Noticias RCN conoció en exclusiva los chats que alertaban sobre un plan criminal para atentar contra Miguel Uribe Turbay dos meses antes del ataque en Bogotá. Llegaron al celular de una senadora del Centro Democrático.

Los mensajes llegaron desde un número desconocido el 16 de abril de 2025: “Doctora por favor no baje la guardia por favor cuídese mucho utilice a toda hora sus escoltas, bueno”.

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Esa misma persona apareció el 21 de abril, cinco días después pidiéndole una llamada la senadora, como no le puede contestar a la fuente, le pide que le escriba un texto.

"Doctora ese mal*** de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte el atentado", escribió sobre las 10:00 p.m.

Según la persona que le escribió a la senadora, la fuente es confiable: "me lo dijo una fuente muy fiel y muy cercana a ellos, yo le creo 100 por ciento por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible".

En los chats reveló que la orden salió del Senado y finaliza la conversación con un dicho de la fuente al interior del Congreso.

“Él me dice que la orden salió del Senado (…) Yo a ustedes los quiero mucho a usted a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe, no puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”.

El día del atentado contra Miguel Uribe, la fuente le escribió a la senadora

El día del atentado contra Miguel Uribe le escribió de inmediato a la senadora: “Doctora y el esquema de Miguelito dónde p*** estaba, como que le dieron por la espalda”.

Dos meses después, el 16 de junio de 2025, la senadora radicó un oficio a la fiscal general Luz Adriana Camargo señalando lo dicho en los chats para que se investigara y puso de presente otros hechos.

“También hemos recibido información según la cual en la Fiscalía seccional de Antioquia se hizo una advertencia sobre un presunto atentando contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que incluiría un atentando también conta mí, según indica el informante de la fuente, dichos atentados estarían ordenados por el Clan del Golfo”.

El grupo de fiscales especializados en el caso de Miguel Uribe está realizando la verificación de lo dicho en los chats y ya tiene ubicada a la fuente que le escribió a la senadora para que rinda entrevista y corrobore lo dicho en los chats.