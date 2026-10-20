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Aerolínea ofrece tiquetes desde $79.000 para viajar en 2027 a estos destinos

Wingo lanzó tiquetes desde $79.000 para viajar en 2027. Consulte los destinos nacionales e internacionales, precios y hasta cuándo puede aprovechar la promoción.

Aerolínea ofrece tiquetes desde $79.000 para viajar en 2027 a estos destinos
Foto: Magnific

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
05:09 p. m.
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Quienes están pensando en viajar durante los próximos meses o planear sus vacaciones de 2027 tendrán una oportunidad para conseguir tiquetes a precios más bajos.

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La aerolínea Wingo anunció una nueva promoción de vuelos nacionales e internacionales, con tarifas desde $79.000 por trayecto.

La campaña, denominada Wingo Sale, estará disponible hasta el viernes 23 de octubre de 2026 y permitirá comprar pasajes para viajar entre octubre de este año y agosto de 2027, dependiendo de la disponibilidad.

¿Cuáles son los destinos con tiquetes desde $79.000?

La promoción incluye diferentes ciudades colombianas, especialmente rutas desde y hacia Bucaramanga, donde la compañía ha ampliado sus operaciones.

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Entre las tarifas anunciadas se encuentran:

  • Bogotá–Bucaramanga: desde $79.000.
  • Bucaramanga–Medellín: desde $86.000.
  • Bucaramanga–Barranquilla: desde $100.000.
  • Bucaramanga–Cartagena: desde $106.000.
  • Bucaramanga–Santa Marta: desde $117.000.

Para quienes prefieren viajar al exterior, Wingo también anunció vuelos desde USD 113 por trayecto

Entre las opciones aparecen Curazao, desde Bogotá, por USD 113; Aruba, desde Bucaramanga, por USD 120; y Ciudad de Guatemala, desde Medellín, por USD 132.

También habrá tarifas hacia Puerto Plata, República Dominicana, desde USD 178, además de promociones en conexiones con Venezuela.

¿Cómo comprar los tiquetes baratos de Wingo para 2027?

Los interesados podrán ingresar a www.wingo.com hasta el 23 de octubre, seleccionar su destino y consultar las fechas disponibles.

La aerolínea aclaró que los precios incluyen tasas e impuestos, pero corresponden únicamente a un trayecto.

Además, la promoción cuenta con un inventario limitado de 100 sillas por tarifa, por lo que algunos precios podrían agotarse antes de finalizar la campaña.

Es importante revisar las condiciones antes de comprar, pues las ofertas no aplican durante días festivos, temporadas altas ni fechas de mayor demanda.

De esta manera, los viajeros podrán organizar sus vacaciones con anticipación y comparar las alternativas disponibles para 2027.

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