¿Cuál es el estado de salud de Kim Jong-un? Las fotografías que difundió el régimen norcoreano no despejan las dudas

Los rumores sobre un supuesto deterioro en la salud del líder norcoreano, Kim Jong-un, han vuelto a sacudir el escenario geopolítico internacional.

Versiones difundidas inicialmente en redes sociales chinas y replicadas por medios internacionales señalan que el gobernante habría sufrido un derrame cerebral, estaría en coma o incluso habría fallecido. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su estado.

En entrevista con Noticias RCN, el analista político internacional Chihon Ley, radicado en China, pidió cautela frente a las versiones que circulan sobre el mandatario norcoreano.

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Según explicó, la información surgió en plataformas digitales chinas y debe analizarse con prudencia debido al alto nivel de especulación que suele rodear este tipo de noticias.

Un rumor sin confirmar en medio del hermetismo norcoreano

Ley señaló que las informaciones sobre la salud de Kim Jong-un deben tomarse "con una pizca de sal", pues podrían estar alimentadas por fenómenos de desinformación o búsqueda de notoriedad en redes sociales.

El experto recordó que situaciones similares han ocurrido anteriormente con otros líderes asiáticos, cuyas ausencias temporales generaron rumores que posteriormente resultaron infundados.

No obstante, el analista reconoció que, en caso de que el líder norcoreano enfrentara realmente una condición médica grave, el secretismo característico del régimen dificultaría conocer la verdad de manera inmediata. "No nos vamos a enterar, si el caso fuera verdad, hasta que estuviera muerto", afirmó.

Respecto a las imágenes difundidas recientemente por medios estatales de Corea del Norte, en las que Kim Jong-un aparece junto a miembros de su familia en una feria comercial, Ley indicó que las fotografías parecen auténticas, pero advirtió que no existe certeza sobre la fecha exacta en que fueron tomadas.

Según la información que conoce, las imágenes habrían sido captadas días antes de que comenzaran a circular las especulaciones sobre el presunto problema de salud.

La sucesión y el papel de China en un eventual cambio de poder

Ante la incertidumbre, el debate se ha trasladado a quién podría asumir el poder en Corea del Norte en caso de una eventual ausencia definitiva de Kim Jong-un. Entre los nombres que más suenan figuran su hermana Kim Yo-jong y una de sus hijas, quien, según diversos análisis, habría comenzado a ser proyectada como figura política dentro del régimen.

Para Chihon Ley, una posible transición podría desarrollarse bajo una fórmula de continuidad controlada. El analista consideró que "la mejor solución" para mantener el equilibrio interno sería que la hija de Kim Jong-un asumiera formalmente la sucesión acompañada por una figura de regencia con experiencia dentro de la estructura de poder.

Sobre el eventual papel de China, Ley sostuvo que la influencia de Pekín sobre Pyongyang suele ser sobreestimada en Occidente. Aunque reconoció la existencia de lazos históricos, políticos y estratégicos entre ambos países, aseguró que una eventual decisión sobre la sucesión se tomaría principalmente dentro de la élite norcoreana.

El experto explicó además que los asuntos de poder en Corea del Norte son definidos por un grupo muy reducido de dirigentes y militares de confianza, lo que limita la capacidad de actores externos para intervenir en el proceso. Por ello, insistió en que el tiempo será determinante para esclarecer la situación. "El tiempo es el mejor amigo de la verdad", concluyó.

Mientras persisten las dudas sobre la salud de Kim Jong-un, analistas internacionales coinciden en que cualquier cambio en el liderazgo del país tendría implicaciones profundas para la estabilidad de la península coreana, las relaciones con Estados Unidos y el equilibrio geopolítico en Asia, especialmente por el programa nuclear que mantiene el régimen norcoreano.