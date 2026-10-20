Colombianos en el exterior podrán acceder a créditos para comprar vivienda tras nueva ley

Los colombianos que viven en el extranjero y sueñan con tener una casa o apartamento en el país tendrán una nueva alternativa para cumplir ese objetivo.

El Congreso de la República expidió la Ley 2639 del 20 de octubre de 2026, que crea un programa para facilitar el acceso a financiación de vivienda desde el exterior.

La iniciativa, denominada “Mi Casa en Colombia”, busca que los connacionales puedan solicitar créditos hipotecarios o acceder a leasing habitacional mediante el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), sin importar que actualmente residan fuera del territorio nacional.

¿Quiénes podrán comprar vivienda con el programa Mi Casa en Colombia?

De acuerdo con la nueva ley, el programa estará dirigido a colombianos residentes en el extranjero que estén afiliados al Fondo Nacional del Ahorro mediante el Ahorro Voluntario Contractual.

Sin embargo, los interesados deberán cumplir las condiciones crediticias que establezca la entidad.

La normativa también contempla atención prioritaria para determinados grupos, entre ellos:

Mujeres cabeza de familia con hijos menores residentes en Colombia.

Colombianos con familiares con discapacidad, dentro del segundo grado de consanguinidad, domiciliados en el país.

Personas con condición de refugiadas o asilo político.

Esta prioridad estará sujeta al cumplimiento de los requisitos financieros correspondientes.

¿Cuándo comenzará a funcionar Mi Casa en Colombia?

Aunque la ley ya fue expedida, el programa todavía necesita una reglamentación que defina cómo solicitar los créditos y cuáles serán sus requisitos específicos.

El Gobierno Nacional, junto con el FNA y los ministerios de Hacienda y Vivienda, tendrá un plazo máximo de seis meses para establecer las condiciones de funcionamiento.

Además, el Fondo Nacional del Ahorro deberá habilitar un canal especializado para orientar a los colombianos residentes en otros países.

La ley también contempla jornadas informativas y participación en ferias de servicios en el exterior.

Así las cosas, por ahora, los interesados deberán esperar la reglamentación para conocer las condiciones de financiación, los documentos necesarios y el procedimiento de solicitud.