Selena Gómez aseguró que vapear la llevó a tener cambios en su voz: “No vale la pena”

Una trascendental confesión por parte de Selena Gómez ha vuelto a revivir el serio debate sobre los efectos nocivos que desde la Organización Mundial de la Salud se han expuesto sobre el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores de sabores.

Así mismo, sus declaraciones han generado una amplia discusión en redes sociales ya que, desde hace varios años atrás, fanáticos de la artista han comentado las posibles causas detrás del aparente cambio de voz que la mujer ha tenido.

¿Qué dijo Selena Gómez sobre el uso de los vapeadores?

La cantante tomó su cuenta oficial de Instagram para exponer una importante realidad que afectó su vida por varios años. Por medio de las historias de su red social oficial, Gómez aseguró que tuvo que enfrentar una ardua lucha para dejar de lado la nicotina que usualmente consumía a través de los vapeadores.

“No voy a poder cambiar mi voz. Vapeé nicotina por mucho tiempo y solo para que sepan”, aseguró la mujer.

Así mismo, reveló detalles de la complejidad detrás del proceso de dejar nicotina y su agradecimiento por haber logrado apartar los vapeadores de su vida.

“Es muy complicado dejar la nicotina y creo que lo que estoy tratando de decir es que si estás atravesando por algo similar o pensando en usar vapes, no vale la pena. Es muy tonto y terminó por dañar mi voz”, afirmó.

Además, Selena se refirió a las contundentes críticas que ha recibido por los cambios que su voz ha tenido desde que inició su carrera musical ya que el asunto se ha convertido en tema de discusión entre miles de usuarios en internet.

“Si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente entendible. No me importa, no la escuchen. Pero estoy muy feliz porque lo dejé y trato de mantenerlo así porque es difícil. Sé que si atravesar por algo igual, lo puedes superar (...) es horrible”, finalizó.

¿Cuáles son los riesgos de usar cigarrillos electrónicos con nicotina?

Según la OMS, la nicotina es altamente adictiva y nociva para la salud. Estudios epidemiológicos han demostrado que el uso de cigarrillos electrónicos aumentan casi que al triple el consumo de cigarrillo convencional.

“Si bien no se conocen cabalmente los efectos en la salud a largo plazo, sí sabemos que generan sustancias tóxicas, algunas de las cuales son cancerígenas y otras aumentan el riesgo de trastornos cardíacos y pulmonares”, aseguró la OMS.