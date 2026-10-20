CANAL RCN
Salud y Bienestar

Selena Gómez aseguró que vapear la llevó a tener cambios en su voz: “No vale la pena”

La artista tomó sus redes sociales para hablar sobre las razones detrás del cambio de su voz y los efectos nocivos de la nicotina.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una trascendental confesión por parte de Selena Gómez ha vuelto a revivir el serio debate sobre los efectos nocivos que desde la Organización Mundial de la Salud se han expuesto sobre el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores de sabores.

Así mismo, sus declaraciones han generado una amplia discusión en redes sociales ya que, desde hace varios años atrás, fanáticos de la artista han comentado las posibles causas detrás del aparente cambio de voz que la mujer ha tenido.

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween
RELACIONADO

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween

¿Qué dijo Selena Gómez sobre el uso de los vapeadores?

La cantante tomó su cuenta oficial de Instagram para exponer una importante realidad que afectó su vida por varios años. Por medio de las historias de su red social oficial, Gómez aseguró que tuvo que enfrentar una ardua lucha para dejar de lado la nicotina que usualmente consumía a través de los vapeadores.

“No voy a poder cambiar mi voz. Vapeé nicotina por mucho tiempo y solo para que sepan”, aseguró la mujer.

Así mismo, reveló detalles de la complejidad detrás del proceso de dejar nicotina y su agradecimiento por haber logrado apartar los vapeadores de su vida.

“Es muy complicado dejar la nicotina y creo que lo que estoy tratando de decir es que si estás atravesando por algo similar o pensando en usar vapes, no vale la pena. Es muy tonto y terminó por dañar mi voz”, afirmó.

Además, Selena se refirió a las contundentes críticas que ha recibido por los cambios que su voz ha tenido desde que inició su carrera musical ya que el asunto se ha convertido en tema de discusión entre miles de usuarios en internet.

“Si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente entendible. No me importa, no la escuchen. Pero estoy muy feliz porque lo dejé y trato de mantenerlo así porque es difícil. Sé que si atravesar por algo igual, lo puedes superar (...) es horrible”, finalizó.

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres
RELACIONADO

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres

¿Cuáles son los riesgos de usar cigarrillos electrónicos con nicotina?

Según la OMS, la nicotina es altamente adictiva y nociva para la salud. Estudios epidemiológicos han demostrado que el uso de cigarrillos electrónicos aumentan casi que al triple el consumo de cigarrillo convencional.

“Si bien no se conocen cabalmente los efectos en la salud a largo plazo, sí sabemos que generan sustancias tóxicas, algunas de las cuales son cancerígenas y otras aumentan el riesgo de trastornos cardíacos y pulmonares”, aseguró la OMS.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres

Antioquia

Hospital de Puerto Berrío cambiará de operador tras graves fallas en la atención de pacientes

Otras Noticias

Ministerio de Cultura

Importante universidad de Bogotá se pronunció sobre el retiro de obras en el Museo Nacional: comunicado oficial

La institución ha rechazado la decisión y afirma que algunos de sus principios fundamentales son la defensa del pluralismo, diversidad de pensamiento y libertad de expresión.

Turismo

Aerolínea ofrece tiquetes desde $79.000 para viajar en 2027 a estos destinos

Wingo lanzó tiquetes desde $79.000 para viajar en 2027. Consulte los destinos nacionales e internacionales, precios y hasta cuándo puede aprovechar la promoción.

Turismo

Ciudad colombiana busca ser el mejor destino de luna de miel del mundo: ya ganó en Sudamérica

Estados Unidos

Accidente aéreo en California: avioneta se chocó y cayó sobre una avenida

FC Barcelona

PSG venció a Barcelona y se quedó con el partidazo de la fecha en Champions: vea el golazo de Lamine Yamal