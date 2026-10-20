ICETEX anuncia feria para mujeres en Bogotá: así puede acceder a oportunidades de estudio y empleo

Las mujeres que buscan oportunidades para estudiar, conseguir empleo o emprender tendrán una nueva alternativa en Bogotá.

El ICETEX y la Secretaría Distrital de la Mujer anunciaron una feria educativa que reunirá a universidades, entidades financieras y organizaciones que ofrecerán orientación para fortalecer sus proyectos personales y profesionales.

La jornada se realizará este miércoles 21 de octubre y estará dirigida a mujeres de diferentes edades y comunidades, interesadas en conocer opciones de formación y desarrollo laboral.

¿Cuándo y dónde será la feria educativa del ICETEX para mujeres?

La feria, denominada “Descubriendo oportunidades para impulsar los sueños de las mujeres”, se llevará a cabo en la Universidad ECCI, sede Crisanto Luque, ubicada en la calle 20 #9-45, en Bogotá.

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El evento comenzará a la 1:00 p. m. y finalizará a las 6:00 p. m.

Las interesadas podrán realizar su inscripción a través del formulario habilitado por los organizadores, disponible en el enlace oficial de registro.

Durante la jornada participarán instituciones como la Universidad EAN, la ESAP y el Banco Agrario, que brindarán información sobre alternativas académicas, orientación laboral y educación financiera.

¿Qué beneficios ofrecerá la feria educativa del ICETEX?

Las asistentes podrán conocer programas de formación, herramientas para emprender y servicios de orientación para acceder al mercado laboral.

Además, el ICETEX presentará su portafolio de créditos educativos y fondos para facilitar el ingreso y la permanencia en la educación superior.

También habrá actividades relacionadas con inteligencia artificial, bienestar emocional y fortalecimiento de habilidades.

“Queremos que las oportunidades lleguen a las personas y se conviertan en herramientas reales para transformar sus proyectos de vida”, señaló Richard Caicedo, presidente del ICETEX.

La iniciativa busca reducir las barreras económicas y sociales que dificultan el acceso de las mujeres a la educación y al empleo.

La participación permitirá conocer las oportunidades disponibles, aunque no garantiza la asignación de créditos, becas o puestos de trabajo.