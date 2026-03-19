Estudiantes del SENA serán trasladados a nueva sede: esto es lo que se sabe

En este mes de marzo de 2026, lo que debería ser una celebración por la entrega de una de las infraestructuras educativas más avanzadas de la región, se ha transformado en un grito de auxilio por parte de la comunidad estudiantil.

La inauguración y posterior traslado oficial de las operaciones del SENA a su nueva megasede en el sector de Ciudad Verde ha destapado una crisis de movilidad que amenaza con vaciar las aulas antes de que se cumpla el primer semestre del año.

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La nueva sede del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial (CIDE) no es un proyecto menor. Con una inversión que superó los $57.900 millones de pesos, el complejo cuenta con más de 7.700 metros cuadrados construidos. Sus instalaciones incluyen laboratorios de última generación para tecnologías TIC, logística, cosmética y áreas administrativas que prometen certificar a más de 122.000 aprendices anualmente.

Para la administración del alcalde Julián Sánchez 'Perico', este paso es histórico. Al contar con una sede propia, el municipio deja de depender de locales arrendados y dispersos, centralizando la oferta educativa en un solo punto diseñado específicamente para la formación técnica y tecnológica.

Sin embargo, para los estudiantes que residen en las comunas más alejadas, como la 4 (Cazucá) o la 6 (San Humberto), la ubicación geográfica se ha convertido en su principal enemigo.

Decisión genera malestar en estudiantes del SENA

El traslado es oficial y las clases ya se imparten en la Comuna 3. No obstante, el "Quejódromo" local y las redes sociales se han inundado de denuncias sobre el impacto económico. Un estudiante que antes se desplazaba hacia puntos centrales de la Autopista Sur ahora debe invertir, en promedio, $150.000 adicionales al mes en transporte.

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"No es solo el dinero, es el tiempo. Para llegar a Ciudad Verde desde los altos de Cazucá hay que tomar hasta tres transportes diferentes. Son $150.000 que antes usábamos para el almuerzo o las fotocopias", explica uno de los voceros estudiantiles.

Con una tarifa de transporte interno que ronda los $2.000 a $3.000 pesos dependiendo de la ruta, y la falta de un sistema de alimentación integrado en el municipio, el presupuesto mensual de un aprendiz puede verse afectado en un 20% o 30% solo por concepto de movilidad.