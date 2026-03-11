CANAL RCN
Economía

Así puede estudiar pastelería gratis con el SENA desde casa

SENA abre cursos gratuitos de pastelería desde casa: así puede inscribirse.

pasteleria SENA cursos gratis inscripciones
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
07:09 p. m.
Aprender repostería sin salir de casa ahora es posible gracias a una nueva convocatoria del Servicio Nacional de Aprendizaje. La entidad abrió cursos gratuitos de pastelería virtual dirigidos a personas interesadas en adquirir conocimientos básicos y avanzados en preparación de postres.

La formación se desarrollará a través de Betowa, una plataforma digital en la que los aprendices podrán acceder a contenidos, actividades y acompañamiento de instructores especializados.

De acuerdo con la entidad, el programa tiene una duración total de 40 horas y está dirigido a personas mayores de 14 años que cuenten con habilidades básicas en el manejo de herramientas informáticas. La iniciativa busca facilitar el acceso a formación técnica y promover oportunidades de aprendizaje en gastronomía sin necesidad de asistir a un centro de formación presencial.

El SENA señaló que los participantes deben tener conocimientos básicos en el uso de correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo y programas para presentaciones, ya que estas herramientas se utilizarán durante el desarrollo del curso.

Esta oferta académica hace parte de las estrategias de formación virtual que impulsa la entidad para ampliar el acceso a la educación técnica y fortalecer las habilidades productivas de los ciudadanos.

Cursos gratuitos de pastelería del SENA: qué aprenderá en la formación

Durante las 40 horas de estudio, los participantes recorrerán diferentes etapas del mundo de la repostería, desde los fundamentos hasta la preparación de postres más elaborados.

En la primera unidad, los estudiantes conocerán los conceptos esenciales del oficio. Allí abordarán temas como:

  • Historia de la pastelería
  • Maquinaria y equipos utilizados en repostería
  • Ingredientes básicos para la elaboración de postres
  • Buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos

Posteriormente, el programa se enfocará en la elaboración de salsas y cremas utilizadas en la repostería, que son fundamentales para múltiples preparaciones. En este módulo se enseñará la preparación de:

  • Salsa chantilly
  • Crema pastelera
  • Salsa inglesa
  • Cremas de mantequilla
  • Cremas industriales y aplicaciones en postres

En el tercer bloque, los estudiantes aprenderán a preparar mousses, gelatinas con o sin sabor y diferentes técnicas de decoración, habilidades clave para la presentación de postres.

Finalmente, la formación abordará el mundo de los pies y galletas, donde los aprendices conocerán el proceso de horneado y decoración de este tipo de preparaciones.

Cursos gratuitos de pastelería desde casa: cómo inscribirse en el SENA

El proceso de inscripción es completamente virtual. Para participar, los interesados deben contar con acceso a internet y un dispositivo que permita realizar la formación en línea.

Una vez verificados los requisitos, los aspirantes deben ingresar a la plataforma Betowa del SENA y seguir estos pasos:

  • Seleccionar la opción “Cursos cortos”.
  • Buscar el programa relacionado con pastelería.
  • clic en “Inscribirse”.
  • Crear una cuenta o iniciar sesión si ya se encuentra registrado.
  • Después de completar el formulario de registro, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación con los detalles del inicio del curso y las instrucciones para acceder a la plataforma.

El SENA recordó que, al tratarse de un programa virtual gratuito, los cupos suelen llenarse rápidamente. Por esta razón, la entidad recomienda realizar la inscripción lo antes posible para asegurar un lugar en la formación.

Con este tipo de iniciativas, el SENA busca fortalecer la educación técnica en Colombia y brindar oportunidades de aprendizaje que permitan a más personas desarrollar habilidades en áreas como la gastronomía y el emprendimiento desde sus hogares.

