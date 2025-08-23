CANAL RCN
Economía

Estudiantes en colegios ya no pueden ser sancionados por estas razones: Corte protege sus derechos

Fallo de la Corte Constitucional: Los estudiantes en colegios ya no pueden ser sancionados por estas razones.

Fallo de la Corte Constitucional: Los estudiantes en colegios ya no pueden ser sancionados por estas razones.
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
05:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una importante decisión de la Corte Constitucional en Colombia ha redefinido los límites de los manuales de convivencia en las instituciones educativas.

Con el objetivo de proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el alto tribunal ha sentenciado que los colegios no pueden imponer restricciones arbitrarias.

Los colegios no pueden imponer restricciones arbitrarias

Con esta medida, los colegios no pueden imponer restricciones sobre la apariencia personal de los alumnos, como el color del cabello, los accesorios corporales o el uso de maquillaje.

La estrategia de conectividad que le apuesta a potenciar la educación rural en Arauca
RELACIONADO

La estrategia de conectividad que le apuesta a potenciar la educación rural en Arauca

Esta medida, refuerza la idea de que la disciplina escolar no debe vulnerar los derechos fundamentales.

El fallo es un claro mensaje a las instituciones para que revisen sus normativas y garanticen un ambiente de respeto a la individualidad de cada estudiante.

Históricamente, los manuales de convivencia han sido el documento rector de la vida escolar, estableciendo normas de comportamiento y apariencia.

Sin embargo, en algunos casos, estas disposiciones han derivado en prácticas que la Corte ha calificado como desproporcionadas y discriminatorias.

Con las sentencias T-789 de 2013 y T-526 de 2017, el tribunal ha precisado que prohibir o sancionar a un estudiante por aspectos de su apariencia física constituye una violación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Esto significa que medidas como negar la entrada a clases, bajar calificaciones o imponer castigos por el corte de cabello o por usar accesorios, son consideradas ilegales.

¿Qué pueden hacer los padres si se vulneran los derechos de los estudiantes?

Los padres de familia y los propios estudiantes tienen mecanismos de protección ante el incumplimiento de estas disposiciones.

Continua nuestra apuesta por la educación digital en la región: 120.000 becas para capacitación en IA en Hispanoamérica este 2025
RELACIONADO

Continua nuestra apuesta por la educación digital en la región: 120.000 becas para capacitación en IA en Hispanoamérica este 2025

La Ley 1620 de 2013, que regula la convivencia escolar, subraya que las normas institucionales deben estar en armonía con la Constitución y la ley.

Por ello, si un colegio impone una medida contraria a los derechos fundamentales, los afectados pueden interponer una acción de tutela para que un juez de la República salvaguarde su derecho a la educación en condiciones dignas.

También pueden acudir a entidades como las Secretarías de Educación o el Ministerio de Educación Nacional, que tienen la función de vigilar el cumplimiento de la normatividad.

Deserción escolar en Bogotá: ¿A qué se debe y qué hace la Secretaría de Educación?
RELACIONADO

Deserción escolar en Bogotá: ¿A qué se debe y qué hace la Secretaría de Educación?

La Corte Constitucional ha recordado a los estudiantes en colegios y a sus familias que, si bien deben cumplir con un manual de convivencia, este no puede ir por encima de sus derechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de agosto de 2025

Pensiones

Tiempo de espera que tendría que tener un trabajador para jubilarse si sube la edad de pensión

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025

Otras Noticias

Secuestro en Colombia

Liberan a Kevin Patarroyo, joven secuestrado hace 4 meses en Norte de Santander

El joven de 19 años que había sido secuestrado el pasado 1 de marzo en una finca ubicada entre Ocaña y el Ábrego.

Viral

Yana Karpova se sometió a cirugía estética y sorprendió con radical cambio: ¿Cómo quedó?

Yana Karpova sorprendió con radical cambio estético. Se realizó una cirugía y mostró el proceso en redes sociales.

Israel

Oposición en Israel llama a Netanyahu a formar gobierno temporal para liberar a los rehenes

James Rodríguez

El Club León habría tomado una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez: esto se filtró

Alimentos

Este es el tiempo máximo que puede tener la comida congelada: tome nota