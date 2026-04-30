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Empleo inclusivo: buscan auxiliares de tienda en reconocido supermercado y sin experiencia

Reconocido supermercado de bajo costo abre vacantes para auxiliares de tienda sin experiencia.

Vacantes empleo
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 30 de 2026
03:58 p. m.
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La cadena D1 abrió una vacante de asistente de ventas con 50 puestos disponibles, contrato a término indefinido y sin necesidad de experiencia. La convocatoria se realizará el 4 de mayo en Bogotá.

La oferta laboral está dirigida a personas con nivel educativo mínimo de bachillerato y busca fortalecer el equipo en puntos de venta de la compañía. Entre las condiciones destacadas se encuentra la contratación directa a término indefinido, un aspecto clave para quienes buscan estabilidad laboral.

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De acuerdo con la información de la convocatoria, no se requiere experiencia previa, lo que amplía el acceso a jóvenes y personas que buscan su primer empleo formal.

Las funciones del cargo incluyen apoyo en ventas, atención al cliente, surtido y organización de mercancía, así como acompañamiento en las actividades del punto de venta.

¿Quiénes pueden aplicar a la vacante de asistente de ventas en D1?

La convocatoria tiene un enfoque incluyente. Está dirigida especialmente a personas con discapacidad física o cognitiva de hasta el 25%, quienes deben contar con certificado vigente.

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Esta iniciativa busca promover la inclusión laboral en el sector retail, ofreciendo oportunidades reales de empleo formal en una de las cadenas de descuento más grandes del país.

¿Cuándo y dónde es la convocatoria de empleo en D1?

La jornada de selección se llevará a cabo el próximo 4 de mayo, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., en la dirección Carrera 14 #27-00, Local 177, en Bogotá.

Los interesados deben asistir dentro del horario establecido y llevar la documentación requerida, incluyendo su hoja de vida y certificados correspondientes.

Además, la empresa habilitó un enlace de registro previo para facilitar el proceso de selección y agilizar la atención durante la jornada.

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Esta convocatoria representa una oportunidad para acceder a empleo formal sin experiencia y con contrato estable, en un sector que sigue generando vacantes en Colombia.

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