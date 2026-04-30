Empleo inclusivo: buscan auxiliares de tienda en reconocido supermercado y sin experiencia

La cadena D1 abrió una vacante de asistente de ventas con 50 puestos disponibles, contrato a término indefinido y sin necesidad de experiencia. La convocatoria se realizará el 4 de mayo en Bogotá.

La oferta laboral está dirigida a personas con nivel educativo mínimo de bachillerato y busca fortalecer el equipo en puntos de venta de la compañía. Entre las condiciones destacadas se encuentra la contratación directa a término indefinido, un aspecto clave para quienes buscan estabilidad laboral.

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De acuerdo con la información de la convocatoria, no se requiere experiencia previa, lo que amplía el acceso a jóvenes y personas que buscan su primer empleo formal.

Las funciones del cargo incluyen apoyo en ventas, atención al cliente, surtido y organización de mercancía, así como acompañamiento en las actividades del punto de venta.

¿Quiénes pueden aplicar a la vacante de asistente de ventas en D1?

La convocatoria tiene un enfoque incluyente. Está dirigida especialmente a personas con discapacidad física o cognitiva de hasta el 25%, quienes deben contar con certificado vigente.

Esta iniciativa busca promover la inclusión laboral en el sector retail, ofreciendo oportunidades reales de empleo formal en una de las cadenas de descuento más grandes del país.

¿Cuándo y dónde es la convocatoria de empleo en D1?

La jornada de selección se llevará a cabo el próximo 4 de mayo, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., en la dirección Carrera 14 #27-00, Local 177, en Bogotá.

Los interesados deben asistir dentro del horario establecido y llevar la documentación requerida, incluyendo su hoja de vida y certificados correspondientes.

Además, la empresa habilitó un enlace de registro previo para facilitar el proceso de selección y agilizar la atención durante la jornada.

Esta convocatoria representa una oportunidad para acceder a empleo formal sin experiencia y con contrato estable, en un sector que sigue generando vacantes en Colombia.