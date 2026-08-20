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Esta es la estrategia con la que las empresas están creando mayor valor de mercado

Este modelo busca adaptar la experiencia internacional a las necesidades específicas de cada mercado.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
06:30 p. m.
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La experiencia internacional no siempre puede aplicarse de manera uniforme. Las diferencias entre sectores, consumidores y modelos de operación han llevado a varias compañías a ajustar sus prácticas globales según las condiciones de cada territorio.

Este modelo, conocido como “glocalidad”, busca combinar conocimientos desarrollados en diferentes países con una lectura detallada del mercado local. En Colombia, la estrategia ha ganado espacio en actividades como la hotelería, la gastronomía y la industria, donde las necesidades pueden variar incluso entre empresas del mismo sector.

La operación de cada empresa exige soluciones diferentes

Tork, anteriormente denominada Familia Institucional, asegura que utiliza la experiencia obtenida en otros mercados para identificar tendencias y prácticas que puedan adaptarse al país. Su trabajo se concentra en soluciones de higiene profesional y en el acompañamiento a empresas para mejorar aspectos como la eficiencia operativa, la productividad y la sostenibilidad.

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La compañía sostiene que el proceso debe comenzar con un diagnóstico de cada organización, teniendo en cuenta el comportamiento de los usuarios, las condiciones de trabajo, el tipo de actividad económica y los objetivos internos.

“Dos empresas del mismo sector pueden tener necesidades completamente diferentes. Por eso nuestro trabajo comienza escuchando y entendiendo cómo funciona cada operación. A partir de ese conocimiento podemos recomendar soluciones que realmente aporten eficiencia, productividad y bienestar para las personas”, señaló Jairo García, gerente nacional de Ventas de Tork Colombia.

Programa empresarial reporta crecimiento en ventas

La estrategia también se desarrolla mediante Tork Transforma, un programa de formación y fortalecimiento dirigido a organizaciones colombianas. La iniciativa ofrece espacios de capacitación e intercambio de conocimientos sobre productividad, competitividad y sostenibilidad.

De acuerdo con las cifras divulgadas por la empresa, el 77 % de las organizaciones participantes aseguró haber registrado un crecimiento en sus ventas. El incremento promedio reportado fue del 33 %.

Aunque los datos fueron entregados por la propia compañía y no se detallaron el número de participantes ni el periodo evaluado, los resultados son presentados como una señal del impacto que puede tener la adaptación de prácticas internacionales a contextos empresariales específicos.

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La propuesta refleja una tendencia creciente entre las multinacionales: aprovechar su alcance global sin desconocer las particularidades económicas, sociales y operativas de cada país.

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