Así quedó el sueldo de los profesores en el país para este año 2026: conozca la tabla completa

Tras la confirmación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior y los acuerdos previos entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), ya es oficial la nueva escala salarial que regirá a los maestros del sector público durante este año.

El ajuste para 2026 se consolidó con un incremento total aproximado del 7,5%. Esta cifra surge de la suma del IPC causado al cierre de 2025 (5,1%), el aumento real acordado del 1,9% para los servidores públicos y un 0,4% adicional correspondiente a la nivelación salarial progresiva que el magisterio ha venido negociando.

Conozca la tabla salarial de los profesores para 2026

Los docentes regidos por este decreto ven su salario determinado por su grado (1, 2 o 3) y su nivel de ascenso (A, B, C o D). Aquí los valores mensuales para 2026.

Para los docentes vinculados bajo el Decreto 1278, los salarios presentan variaciones significativas según su nivel de formación y su grado de ascenso. Los Normalistas Superiores o Tecnólogos en Educación, que conforman el Grado 1, iniciarán el año con un salario base de $3.050.390 en el nivel 1A, pudiendo ascender hasta los $6.213.773 en el nivel 1D.

En el Grado 2, que agrupa a la mayoría de los Licenciados y Profesionales, la escala es más diversa. Un docente sin posgrado en el nivel inicial (2A) percibirá $3.839.130. No obstante, este mismo profesional puede ver incrementados sus ingresos si acredita títulos adicionales: con una especialización pasará a ganar $4.172.873, con maestría $4.415.997 y con doctorado alcanzará los $4.990.866. En el tope máximo de este grado (nivel 2D), un profesional con doctorado llegará a devengar $9.101.882 mensuales.

Por su parte, el Grado 3, diseñado para docentes con altos estudios, ofrece las remuneraciones más competitivas. Un maestro con maestría en el nivel 3A comenzará devengando $6.425.429, mientras que un doctor en el mismo nivel recibirá $8.523.828.

En el escalón más alto de toda la carrera docente (3D), los salarios se sitúan en $10.902.438 para magísteres y en una cifra histórica de $14.504.447 para quienes ostentan el título de doctor.

La situación del Antiguo Estatuto (Decreto 2277)

Para los educadores que pertenecen al régimen del Decreto 2277, la escala se mantiene bajo las categorías numéricas tradicionales. Los salarios base parten desde los grados iniciales como el Grado A, con un ingreso de $1.809.274, y el Grado B, con $2.004.275.

A medida que el docente avanza en el escalafón, las cifras mejoran: el Grado 1 se sitúa en $2.246.189, el Grado 7 en $3.232.157, y el Grado 10 alcanza los $4.306.364.

Finalmente, aquellos que han logrado llegar a la máxima categoría, el Grado 14, percibirán una asignación básica de $7.374.130.