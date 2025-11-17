Dan a conocer la fecha oficial en la que profesores saldrán y regresarán de vacaciones: tomen nota

Para el año 2025, y conforme a las directrices del Ministerio de Educación Nacional, los docentes y directivos docentes del sector oficial a nivel nacional disfrutarán de un total de siete (7) semanas de vacaciones. Este tiempo se distribuye a lo largo del calendario escolar, marcando pausas vitales tras periodos intensos de trabajo académico.

La distribución de estas siete semanas varía ligeramente entre periodos, pero generalmente se concentra en dos momentos principales: las vacaciones de mitad de año y las vacaciones de fin de año/fin de ciclo escolar.

Esta estructura busca alinear el descanso con los periodos de receso estudiantil, si bien las fechas de inicio y fin para los docentes suelen diferir debido a las actividades de planeación y desarrollo institucional.

Confirman cuándo saldrán a vacaciones y volverán a actividades los profesores

Tomando como referencia el calendario académico oficial para el sector oficial del Distrito Capital, que a menudo sirve de base para otras regiones, las siete semanas de vacaciones para docentes y directivos docentes se estructuran de la siguiente manera:

El periodo más extenso, y el más esperado, arranca tras la finalización del segundo semestre académico. Las clases para los estudiantes terminan usualmente el 5 de diciembre. Sin embargo, el personal docente y directivo extiende su labor por unos días más para cerrar el año académico.

Las vacaciones de fin de año inician el 6 de diciembre de 2025 y se prolongan hasta el 13 de enero de 2026, completando las cinco (5) semanas restantes. Este largo receso abarca las festividades de Navidad y Año Nuevo, permitiendo una pausa significativa.

Así quedó el calendario escolar en Colombia

De acuerdo con el documento oficial, las clases iniciarán el 26 de enero y finalizarán el 27 de noviembre de 2026, con un total de 40 semanas de trabajo académico.

Adicionalmente, el calendario incluye cinco (5) semanas de actividades de Desarrollo Institucional a lo largo del año. Estas semanas son de obligatorio cumplimiento para el personal docente y directivo. En ellas se realizan jornadas de planeación curricular, evaluación institucional, formación y otros trabajos necesarios para el buen funcionamiento del colegio.

Estas semanas se programan en periodos donde los estudiantes están en receso, como antes del inicio del año escolar, durante la Semana Santa, la Semana de Receso Escolar de octubre, y antes del inicio del segundo semestre.

Desde la Secretaría de Educación se destacó que “este calendario permite la organización oportuna del servicio educativo y brinda claridad a toda la comunidad sobre los tiempos de planeación, desarrollo y descanso”.