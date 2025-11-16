Universidad de los Andes anunció cuánto subirá la matrícula para estudiantes en 2026: hay sorpresa

De cara al 2026, son miles de estudiantes los que aspiran estudiar en una de las mejores universidades del país como lo es la U. de los Andes.

Pensando en ello, el bolsillo de miles de estas familias se proyecta en cuanto al valor de la matrícula para las distintas carreras que maneja la institución.

Ante este panorama, la institución anunció una grata noticia para aquellos que deseen matricularse. En un comunicado, se explicó que para 2026 el valor real de esta no aumentará.

¿Qué valor tendrá la matrícula en la U. de los Andes?

De acuerdo a lo explicado por la universidad, el valor de la matrícula se ajustará de acuerdo a la cifra que se ubique en el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Es decir, Los Andes no aplicará el incremento por encima del costo de vida que en este momento se encuentra en 5,51%.

"La Universidad no tendrá un aumento real en el costo de la matrícula para el próximo año. El ajuste corresponderá únicamente a la inflación, medida según el IPC”, se leyó.

Por otro lado, desde la institución educativa se informó que la cifra de ayudas o beneficios aumentará a 148.000 millones, permitiendo que más de 10.000 estudiantes accedan a becas, créditos y apoyos económicos.

Beca Preferente: Cubre hasta el 50% del valor de la matrícula y está dirigida a estudiantes nuevos de pregrado en programas específicos (como algunas ingenierías y ciencias básicas) que demuestren excelencia académica y necesidad económica.

Beca Estudiar / Fondo Vamos Juntos: Un programa significativo que puede cubrir hasta el 95% del valor de la matrícula, también enfocado en la necesidad económica del aspirante.

Beca Pa'lante Pacífico: Cubre hasta el 98% de la matrícula y está dirigida específicamente a estudiantes del litoral Pacífico colombiano interesados en cualquier programa de pregrado.

Beca "Decidí Enseñar": Para los admitidos en las licenciaturas de la Facultad de Educación, esta beca cubre el 66% de la matrícula durante toda la carrera, sin importar la condición socioeconómica.

Becas y Préstamos Condonables para Posgrado: Existen opciones como el Préstamo Condonable Francisco Pizano de Brigard o Progresandes, que financian entre el 50% y el 80% de la matrícula de maestrías y doctorados, sujetos a buen rendimiento académico.

Convenios con Entidades Externas: La universidad también facilita el acceso a financiación a través de convenios con el ICETEX, entidades financieras y entes territoriales.

¿Cuál es la carrera más barata y la más cara en Los Andes?

La carrera más cara en la Universidad de los Andes para 2025 es Medicina ($36.230.000 COP por semestre), mientras que la más barata son las licenciaturas en Historia y Filosofía (aproximadamente $12.732.000 COP por semestre).

Otras carreras como Economía, Administración e Ingeniería también tienen un costo semestral de $25.460.000 COP.

Licenciatura en Historia: Aproximadamente $12.732.000 COP por semestre

Licenciatura en Filosofía: Aproximadamente $12.732.000 COP por semestre

Estas dos últimas son consideradas las más baratas para estudiar.