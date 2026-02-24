CANAL RCN
Economía

Venta de carros usados rompe récord en Colombia y el sector proyecta crecimiento en 2026

WCAR advierte que el mercado de vehículos usados en Colombia vive una transformación impulsada por la digitalización, tras un récord de más de 1,2 millones de traspasos en 2025.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La transformación del mercado de vehículos usados en Colombia ya no es una promesa, es una realidad.

En medio de un sector que cada vez se mueve más por la digitalización, la confianza basada en datos y nuevas formas de acceso a la movilidad, la compañía WCAR celebró su cuarto aniversario con el evento “Evoluciona o Desaparece 2.0”, realizado en su nuevo Hub W4 en Morato.

DIAN abre primera subasta de 2026: hay carros y motos desde los tres millones de pesos
RELACIONADO

DIAN abre primera subasta de 2026: hay carros y motos desde los tres millones de pesos

Más que una conmemoración empresarial, el encuentro se convirtió en un espacio de análisis sobre el presente y el futuro del negocio automotor en el país. Representantes del sector financiero, asegurador y tecnológico debatieron sobre cómo la innovación está redefiniendo la compraventa de carros usados.

Un mercado de usados que se reinventa

Durante el evento, se discutieron tendencias como la tokenización de inventarios, la propiedad fraccionada y el mantenimiento predictivo basado en software. Herramientas que, según los expertos, están cambiando la forma tradicional de vender y comprar vehículos.

La dura multa a que afrontarían los conjuntos por dejar parquear a vehículos de DiDi o Uber
RELACIONADO

La dura multa a que afrontarían los conjuntos por dejar parquear a vehículos de DiDi o Uber

“Hablamos de cómo algunas empresas han ido desapareciendo por no tener la agilidad de hacer rápido las transformaciones profundas que se necesitan. Hay casos de concesionarios que han cerrado porque sus tecnologías y procesos se quedaron obsoletos”, afirmó Walter Carvajal, gerente general y fundador de WCAR.

Para la compañía, el consumidor actual exige experiencias más ágiles, digitales y personalizadas. “Las empresas se han enfocado mucho en lanzar productos interesantes o generar tecnologías llamativas. Pero termina siendo una evolución errónea, porque la evolución debe girar en torno a lo que el usuario significa y no tanto hacia donde van las modas tecnológicas”, agregó Carvajal.

Optimismo en cifras y nuevas oportunidades

El contexto también respalda ese optimismo. Según cifras compartidas por la empresa, 2025 cerró con un récord cercano a 1.200.000 traspasos de vehículos usados en Colombia, y 2026 comenzó con un comportamiento positivo tanto en usados como en nuevos.

Davivienda también lanzó abrió remate de carros usados con precios desde los 40 millones
RELACIONADO

Davivienda también lanzó abrió remate de carros usados con precios desde los 40 millones

“Veo el panorama con un optimismo sólido. Este 2026 ha comenzado con una fuerza increíble; tuvimos un enero excepcional”, señaló el directivo.

Para Carvajal, el futuro del sector debe enfocarse en tres pilares: la sofisticación del comprador, el vehículo usado como puerta de entrada y la diversificación del portafolio. “Es necesario poner todos los focos en las necesidades del usuario. Es el usuario el que determina el éxito de una empresa”, concluyó.

Con “Evoluciona o Desaparece 2.0”, WCAR busca consolidar un espacio estratégico para seguir impulsando la profesionalización del mercado de vehículos usados en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de febrero de 2026

Turismo

Suspenden dos puentes festivos en Colombia: hay cambio en el calendario de 2026

Salario mínimo

Salario mínimo móvil: ¿en qué consiste la propuesta anunciada por Gustavo Petro?

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y aparecen 900

El caso involucra circunscripciones especiales de paz y presuntos vínculos con irregularidades en obra hospitalaria de $26.000 millones.

Conciertos

Las Cazadoras K-Pop llegan a Colombia con un espectáculo que mezcla fantasía, música y acción en vivo

El fenómeno escénico internacional de Las Cazadoras K-Pop aterriza en Colombia como parte de su gira por América Latina.

FIFA

El hotel de la Selección Colombia recibió elogios desde la FIFA: esto dijo Gianni Infantino

EPS

Fundación alerta por fallas en entrega de medicamentos para niños con cáncer

Estados Unidos

Detectan impactos de bala en avión de American Airlines: cubría ruta entre Colombia y Estados Unidos