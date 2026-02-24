Venta de carros usados rompe récord en Colombia y el sector proyecta crecimiento en 2026

La transformación del mercado de vehículos usados en Colombia ya no es una promesa, es una realidad.

En medio de un sector que cada vez se mueve más por la digitalización, la confianza basada en datos y nuevas formas de acceso a la movilidad, la compañía WCAR celebró su cuarto aniversario con el evento “Evoluciona o Desaparece 2.0”, realizado en su nuevo Hub W4 en Morato.

Más que una conmemoración empresarial, el encuentro se convirtió en un espacio de análisis sobre el presente y el futuro del negocio automotor en el país. Representantes del sector financiero, asegurador y tecnológico debatieron sobre cómo la innovación está redefiniendo la compraventa de carros usados.

Un mercado de usados que se reinventa

Durante el evento, se discutieron tendencias como la tokenización de inventarios, la propiedad fraccionada y el mantenimiento predictivo basado en software. Herramientas que, según los expertos, están cambiando la forma tradicional de vender y comprar vehículos.

RELACIONADO La dura multa a que afrontarían los conjuntos por dejar parquear a vehículos de DiDi o Uber

“Hablamos de cómo algunas empresas han ido desapareciendo por no tener la agilidad de hacer rápido las transformaciones profundas que se necesitan. Hay casos de concesionarios que han cerrado porque sus tecnologías y procesos se quedaron obsoletos”, afirmó Walter Carvajal, gerente general y fundador de WCAR.

Para la compañía, el consumidor actual exige experiencias más ágiles, digitales y personalizadas. “Las empresas se han enfocado mucho en lanzar productos interesantes o generar tecnologías llamativas. Pero termina siendo una evolución errónea, porque la evolución debe girar en torno a lo que el usuario significa y no tanto hacia donde van las modas tecnológicas”, agregó Carvajal.

Optimismo en cifras y nuevas oportunidades

El contexto también respalda ese optimismo. Según cifras compartidas por la empresa, 2025 cerró con un récord cercano a 1.200.000 traspasos de vehículos usados en Colombia, y 2026 comenzó con un comportamiento positivo tanto en usados como en nuevos.

RELACIONADO Davivienda también lanzó abrió remate de carros usados con precios desde los 40 millones

“Veo el panorama con un optimismo sólido. Este 2026 ha comenzado con una fuerza increíble; tuvimos un enero excepcional”, señaló el directivo.

Para Carvajal, el futuro del sector debe enfocarse en tres pilares: la sofisticación del comprador, el vehículo usado como puerta de entrada y la diversificación del portafolio. “Es necesario poner todos los focos en las necesidades del usuario. Es el usuario el que determina el éxito de una empresa”, concluyó.

Con “Evoluciona o Desaparece 2.0”, WCAR busca consolidar un espacio estratégico para seguir impulsando la profesionalización del mercado de vehículos usados en Colombia.