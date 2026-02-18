Nequi alertó sobre nueva estafa con pagos falsos: así engañan a comerciantes

Las billeteras digitales se convirtieron en una herramienta clave para la vida diaria en Colombia. Desde pagar un café hasta cerrar una venta comercial, las transferencias inmediatas hacen parte del panorama financiero actual. No obstante, esa agilidad también está siendo aprovechada por redes de ciberdelincuentes que perfeccionan sus métodos para robar sin dejar rastro.

Ante este escenario, Nequi emitió una advertencia urgente por una modalidad de fraude que ya estaría dejando pérdidas económicas a usuarios y pequeños comercios. La estafa se basa en la suplantación de comprobantes de pago, los cuales aparentan ser transferencias reales, aunque el dinero nunca se mueve.

Desde la plataforma señalaron que el engaño está diseñado para explotar la confianza visual y la rapidez de las transacciones presenciales, especialmente en momentos de alta afluencia o presión por atender clientes.

Fraude NequiDZ V2: así engañan con comprobantes falsos a comerciantes

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los delincuentes están usando una página fraudulenta conocida como NequiDZ V2, con la que crean comprobantes digitales casi idénticos a los originales.

Estos incluyen nombres reales, montos exactos y referencias creíbles, lo que dificulta detectar el fraude a simple vista.

El modus operandi suele repetirse:

El estafador solicita un producto o servicio y, al momento de pagar, exhibe en su celular un supuesto comprobante de transferencia. El comercio, al ver el soporte visual, asume que el dinero fue enviado y entrega el pedido. Sin embargo, minutos más tarde, al revisar la aplicación oficial, el pago nunca aparece registrado.

Según Nequi, el error más común es confiar en pantallazos o mensajes externos, sin validar directamente en la app. Los ciberdelincuentes se aprovechan de ese descuido para retirarse del lugar antes de que la víctima confirme el ingreso del dinero.

La billetera digital reiteró que ningún pago es válido si no figura dentro de la aplicación y que los movimientos reales no se borran ni desaparecen con el paso de los minutos.

Cómo verificar pagos en Nequi y evitar caer en estafas digitales

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad de robo, Nequi compartió una serie de recomendaciones clave:

Revisar siempre la sección “Movimientos” dentro de la aplicación.

Confirmar que la transacción figure como exitosa y que el saldo haya aumentado.

Utilizar la opción “Comprobar un pago” y escanear el código QR del comprobante.

No aceptar capturas de pantalla como soporte válido de una transferencia.

Exigir que el supuesto pagador muestre el registro oficial en la app.

La plataforma también aclaró que los códigos QR de verificación tienen una vigencia de cinco minutos, aunque pueden regenerarse sin problema desde la misma aplicación.

Finalmente, Nequi insistió en que la prevención es la principal barrera contra el fraude digital. En un entorno donde los pagos electrónicos son inmediatos, tomarse unos segundos para verificar puede marcar la diferencia entre una venta exitosa y una pérdida económica.