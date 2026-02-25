Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 25 de febrero de 2026

Este miércoles 25 de febrero de 2026 estuvo lleno de expectativas para quienes participaron en los sorteos nocturnos de las loterías de Manizales, Valle y Meta.

Cada semana, miles de colombianos compran sus billetes con la ilusión de ganar un premio mayor que pueda marcar la diferencia. Si ya jugaste hoy, aquí te contamos los números ganadores para que los compares con tu boleto y verifiques si resultaste afortunado.

Resultados de la Lotería de Manizales 25 de febrero de 2026

El sorteo de la Lotería de Manizales de hoy entregó su premio mayor con un número que puede cambiar la vida de más de uno. Si apostaste en este sorteo, revisa tu billete con atención.

Número ganador del premio mayor: X

Serie: X

Estas cifras corresponden al resultado oficial de la Lotería de Manizales del 25 de febrero de 2026. Si tu número coincide exacta y completamente, podrías ser uno de los ganadores de esta noche.

Recuerda verificar tanto el número como la serie, ya que ambos son necesarios para reclamar cualquier premio.

Resultado de la Lotería del Valle y de la Lotería del Meta del 25 de febrero de 2026

Además de Manizales, otros dos sorteos completaron la jornada de loterías en Colombia. Si participaste en la Lotería del Valle o en la del Meta, estos son los números ganadores que debes tener en cuenta:

Lotería del Valle

Número ganador del premio mayor: X

Serie: X

Lotería del Meta

Número ganador del premio mayor: X

Serie: X

Verificar tus números con calma es clave antes de acercarte a un punto autorizado para reclamar cualquier premio. Asegúrate de conservar tu billete en buen estado y de llevar tu documento de identidad vigente si resultaste ganador.

Estos sorteos nocturnos continúan siendo una tradición en muchas regiones de Colombia, y cada semana cientos de personas esperan con ilusión los resultados.