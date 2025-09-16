Feria de vivienda de Compensar: subsidios, créditos y proyectos

El próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre, la Caja de Compensación Familiar Compensar realizará la segunda edición del año de su Feria de Vivienda 2025.

La cita tendrá lugar en la Plaza de Eventos de Compensar, ubicada en la Avenida 68 de Bogotá, en jornada continua de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., con entrada libre para afiliados y público en general.

¿En búsqueda de vivienda? Compensar realizará feria

El encuentro reunirá a más de 15 constructoras y permitirá a los visitantes conocer más de 60 proyectos de vivienda, tanto de Interés Social (VIS) como No VIS.

Entre los principales atractivos de esta feria están los subsidios, créditos en condiciones especiales y descuentos exclusivos.

Además, el tradicional “Madrugón” se celebrará el domingo entre 8:00 a. m. y 9:00 a. m., ofreciendo promociones adicionales para quienes decidan separar inmueble en ese espacio de tiempo.

El interés por adquirir vivienda sigue en aumento en Colombia. Según cifras recientes de Ciencuadras, las ventas de vivienda nueva crecieron 47,5 % entre enero y mayo de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

En particular, la demanda de casas pasó de 12,6 % a 21,8 %, destacándose la preferencia de compradores jóvenes.

La Vivienda de Interés Social fue la más dinámica, con un crecimiento de 71,9 % en unidades vendidas, mientras que el segmento No VIS creció 20 %.

En este contexto, la Feria de Compensar se convierte en un escenario clave para quienes buscan aprovechar los incentivos actuales del mercado, como la reducción en las tasas de interés hipotecarias y los beneficios ofrecidos por cajas de compensación, entidades financieras y el Fondo Nacional del Ahorro.

Feria de vivienda en Bogotá con Compensar

El evento no solo ofrecerá opciones de compra, también incluirá conferencias y talleres sobre temas relacionados con la adquisición de vivienda.

Entre ellos se destacan: “ABC del Subsidio de Vivienda”, “Mitos y verdades de la vida crediticia”, “Convivencia inteligente en propiedad horizontal” y “Pasos para comprar vivienda desde el exterior”.

Con esta agenda, Compensar busca acompañar a las familias en el proceso de adquirir vivienda propia, ofreciendo información práctica, aliados confiables y beneficios reales que faciliten el acceso a este objetivo.