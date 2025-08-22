Feria de vivienda del FNA en Bogotá 2025: fechas, lugar y cómo inscribirse

¿Está buscando dejar el arriendo y dar el paso hacia su casa propia? El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) trae a Bogotá una nueva edición de su feria de vivienda 'FNA por Colombia', un evento pensado para que más familias accedan a proyectos habitacionales con opciones de financiamiento, asesoría y beneficios especiales.

A diferencia de otros programas, en esta feria no necesita tener sus cesantías en el FNA: basta con abrir una cuenta de ahorro voluntario y acumular aportes equivalentes a 1.2 salarios mínimos (aprox. $1.700.000) para postularse a un crédito hipotecario.

Fechas, lugar y horarios de la feria de vivienda en Bogotá

La cita es los días 29, 30 y 31 de agosto de 2025 en el punto de atención CNA del FNA, ubicado en la Carrera 65 #11-83 (Puente Aranda, frente al C.C. Plaza Central). El horario de atención será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y la entrada es gratuita.

La Secretaría Distrital de Hábitat también participará en el evento, brindando orientación sobre subsidios disponibles y apoyando a los interesados en completar su proceso. Para evitar filas, se recomienda realizar la preinscripción en línea antes del 28 de agosto a través del enlace oficial.

¿Qué encontrará en la feria FNA por Colombia?

Quienes asistan a la feria podrán acceder a múltiples beneficios:

Conocer proyectos de vivienda nueva y usada en Bogotá.

Recibir asesoría personalizada para identificar la mejor opción de financiamiento.

Postularse a subsidios de vivienda como Oferta Preferente, Mejora Tu Casa o Reactiva tu Compra.

Obtener aprobación inmediata de crédito durante la visita.

Resolver dudas sobre requisitos, cuotas iniciales y plazos de pago.

Con estas herramientas, el evento se convierte en un espacio clave para quienes desean pasar de arrendatarios a propietarios en el corto plazo.