Davivienda lanza feria de vivienda para millones de colombianos con tasas desde el 9%: así puede aplicar

El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío para millones de colombianos por el alto precio de los inmuebles. Por ello, son millones de ellos los que han optado por arrendar, una modalidad que ha tomado gran fuerza.

Ahora, a pesar de los desafíos macroeconómicos, el sector inmobiliario y financiero del país ha mantenido una dinámica constante en la creación de programas y subsidios que buscan cerrar la brecha y facilitar la adquisición de un hogar, especialmente para los segmentos de ingresos medios y bajos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MinVivienda), lidera iniciativas clave como Mi Casa Ya. Este programa, probablemente el más conocido, ofrece un doble beneficio: un subsidio a la cuota inicial y una cobertura a la tasa de interés del crédito hipotecario, lo que reduce significativamente el valor de las cuotas mensuales.

En el ámbito del financiamiento, el papel de las entidades bancarias y los fondos de ahorro es indispensable. La banca comercial ha diversificado su portafolio con líneas de crédito hipotecario y leasing habitacional con plazos de hasta 20 o 30 años.

Además, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece condiciones especiales para sus afiliados, que pueden utilizar sus cesantías y ahorros voluntarios para acceder a créditos con tasas de interés competitivas, facilitando la compra de vivienda nueva o usada.

Davivienda lanza feria de vivienda con tasas de interés fuertes en el mercado

Precisamente, en una clara señal de que el mercado se está ajustando para ofrecer soluciones flexibles, Davivienda ha anunciado el lanzamiento de su Gran Feria de Vivienda, una iniciativa que subraya el compromiso del sector privado por impulsar la compra de vivienda en el país.

El anuncio más destacado de la feria es la promoción de un innovador modelo de arriendo con opción de compra que busca aliviar la presión financiera de los compradores primerizos. Este mecanismo permite a los interesados vivir en el inmueble que desean adquirir, pagando un canon de arrendamiento que, bajo las condiciones de la feria, puede ser parte del abono a la cuota inicial o a la adquisición final de la vivienda.

La entidad financiera ha puesto sobre la mesa una propuesta muy atractiva para la compra de vivienda en proyectos seleccionados, ofreciendo tasas de interés que inician desde el 9% Efectivo Anual (EA). Esta cifra representa un esfuerzo significativo en el contexto actual de las tasas de referencia del Banco de la República y tiene el potencial de reducir considerablemente el costo total del crédito para los solicitantes.

La feria de Davivienda, que incluye tanto proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) como No VIS, se alinea con la necesidad de ofrecer soluciones que se adapten a la capacidad de pago de los colombianos.

La opción de "comprar mientras paga arriendo" es particularmente relevante en un momento en que muchos hogares encuentran dificultad para ahorrar la cuota inicial mientras asumen el costo del alquiler mensual. Al fusionar ambos pagos bajo un mismo esquema, el banco facilita el tránsito de arrendatario a propietario.

Requisitos para acceder a esta oportunidad con Davivienda

El acceso a un crédito hipotecario con Davivienda está sujeto a una serie de requisitos generales de elegibilidad, así como a la presentación de documentación específica según su tipo de actividad laboral (empleado, independiente o pensionado).