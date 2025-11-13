Bancolombia arroja nueva oferta de apartamentos desde los 90 millones de pesos: así puede acceder

El mercado inmobiliario en Colombia atraviesa un momento de dinamismo y oportunidades, impulsado por el esfuerzo conjunto de las distintas entidades financieras del país para facilitar el acceso a la vivienda propia.

Las principales entidades bancarias, así como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), han diseñado estrategias para cubrir diversos segmentos de la población.

En este panorama de reactivación, Bancolombia ha dado un paso audaz al lanzar una nueva y destacada oferta de vivienda, poniendo a disposición de los colombianos apartamentos con precios que inician desde los $90.000.000.

Esta iniciativa, presentada a través de su plataforma digital Tu 360 Inmobiliario, busca impulsar la adquisición de vivienda nueva, con un fuerte foco en proyectos asequibles en distintas regiones del país.

Estos son los apartamentos que ofrece Bancolombia desde los 90 millones

La entidad financiera, reconocida por su participación activa en el mercado hipotecario, ha estructurado una vitrina de proyectos con financiación directa que se enmarcan en la categoría de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), lo que las hace candidatas a recibir los subsidios estatales vigentes.

Los precios de los inmuebles disponibles van desde los 90 millones hasta los 24.000 millones de pesos, y las propiedades se encuentran en varias regiones del país, incluyendo Soacha, Amagá, Bogotá y Medellín.

El catálogo disponible en la plataforma digital del banco (Tu360 Inmobiliario o el portal de Venta de Usados) muestra una concentración de estas ofertas de bajo costo en zonas con alta demanda de vivienda popular, como el área de influencia de Bogotá y el Valle de Aburrá.

Soacha (Cundinamarca) - Parque Campestre - $90.000.000

42.5 m²

42.5 m² Soacha (Cundinamarca) - Compartir - $93.000.000 - 34.68 m²

Amagá (Antioquia) - Primer Piso - $94.000.000 - 34 m²

Soacha (Cundinamarca) - Compartir (Otra Opción) - $95.000.000 - 38.14 m²

Soacha (Cundinamarca) - Parque Campestre (2) - $95.000.000

38 m²

38 m² Bogotá D.C. - Centro Usme – Bosques de Bogotá 2 - $100.000.000 - 49 m²

Soacha (Cundinamarca) - Por definir - $94.000.000 - 35 m²

Ahora, en otras ciudades también hay inmuebles desde los $104 millones no se limita a una única ciudad, sino que tiene un alcance estratégico en varias zonas de Colombia, apuntando a equilibrar la demanda y la accesibilidad.

Prisma, en Norte de Santander, desde $104.400.000.

Aureal, en Cali, desde $126.554.000.

Villa Turpiales, en Buga, desde $127.600.000.

Hábitat 103 Club House, en Ibagué, desde $128.115.000.

Estos precios representan una oportunidad significativa, ya que se ubican incluso por debajo del tope de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que es de $128.115.000, permitiendo que un mayor número de hogares con ingresos bajos y medios puedan aplicar a la concurrencia de subsidios, sumando el apoyo de las Cajas de Compensación y el Gobierno.

Así puede acceder a las ofertas de apartamentos de Bancolombia

Una vez dentro del portal, debe utilizar los filtros para limitar la búsqueda a las ofertas más relevantes para usted. Filtre por el departamento o municipio de su interés (ej. Cundinamarca, Antioquia, Bogotá, Soacha).

Haga clic en la propiedad para ver la ficha detallada, que incluye el precio exacto, el área en metros cuadrados, la ubicación precisa, la descripción de las características y, crucialmente, una galería de fotos.

En la misma página de la propiedad, encontrará un botón o un formulario que dice "Solicitar Información" o "Quiero este Inmueble". Deberá ingresar sus datos de contacto (nombre, cédula, teléfono y correo electrónico) para que un asesor de la entidad o de la inmobiliaria encargada de la venta se comunique con usted.

Si está interesado, deberá presentar una oferta formal de compra al banco. Es importante preguntar al asesor si el precio publicado es negociable o fijo. Una vez que la oferta sea aceptada por el banco y su crédito sea aprobado (si aplica), se procede con la promesa de compraventa y, finalmente, la firma de la escritura para transferir la propiedad.