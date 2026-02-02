CANAL RCN
Fondo Nacional del Ahorro anuncia créditos hasta del 100% para vivienda VIS y VIP

El principal requisito para acceder a los créditos es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.

febrero 02 de 2026
08:36 a. m.
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó nuevos programas de financiación para mitigar el impacto del incremento en los precios de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), que aumentaron un 23% tras el ajuste del salario mínimo. La presidenta de la entidad, Laura Roa, confirmó que se ofrecerán créditos de hasta el 100% del valor de la vivienda.

"Desde el Gobierno Nacional se viene trabajando muy fuerte para que este tope de la vivienda no afecte el cierre financiero de los colombianos", afirmó Roa en entrevista radial.

La funcionaria adelantó que en los próximos días lanzarán una nueva línea de crédito junto al Ministerio de Vivienda, con tasas de interés reducidas para la compra de VIS y el mejoramiento de vivienda.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones para acceder a la financiación del Fondo Nacional del Ahorro?

El principal requisito para acceder a los créditos es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea trasladando las cesantías antes del 14 de febrero, fecha límite para la consignación de estas prestaciones, o mediante la apertura de una cuenta de ahorro.

Según estimaciones del FNA, las familias deberán demostrar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, que pueden provenir del núcleo familiar completo. Con este esquema, las cuotas mensuales se ubicarían alrededor de 320.000 pesos.

Alternativa frente al fin del subsidio Mi Casa Ya

El anuncio cobra relevancia en un contexto marcado por la desaparición práctica del programa Mi Casa Ya, que facilitaba el acceso a vivienda. Los precios de la VIS y VIP aumentaron proporcionalmente al salario mínimo, generando preocupación sobre la capacidad de compra de los colombianos.

"Somos la única entidad que no te cobra por administración, no te cobra por retiros parciales o totales, no te genera permanencia", destacó Roa, subrayando que el Fondo es "el único que se presta directamente para vivienda". Además, la entidad desarrolla programas de educación financiera para que "cualquier colombiano de a pie pueda acceder a un crédito hipotecario".

