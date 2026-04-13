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Fondo Nacional del Ahorro dará importante subsidio de vivienda para estas personas en el país

La entidad dio a conocer los requisitos para acceder a esta ayuda.

Foto: Fondo Nacional del Ahorro

Noticias RCN

abril 13 de 2026
02:39 p. m.
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en articulación con el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Medellín, ha dado inicio oficial a la convocatoria de subsidios de vivienda dirigida exclusivamente a maestros y directivos docentes de la capital antioqueña.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a casa propia mediante apoyos financieros a la cuota inicial y condiciones de crédito preferenciales, bajo el marco del programa de bienestar social docente fortalecido este año.

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La convocatoria iniciará con la recepción de documentos del 13 de abril al 8 de mayo, seguida de una fase de evaluación de requisitos y puntajes que finalizará el 29 de mayo. Los resultados preliminares se publicarán a comienzos de junio, otorgando los días 9 y 10 de ese mes para la presentación de reclamaciones.

Requisitos para acceder a este subsidio de vivienda

Para acceder a estos beneficios, los educadores deben cumplir con una serie de criterios administrativos y socioeconómicos:

  • Vinculación laboral: Ser docente o directivo docente en carrera administrativa (propiedad) o en provisionalidad. Cabe destacar que los docentes de carrera reciben un mayor puntaje en la calificación.
  • Afiliación al FNA: Contar con sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro o tener una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) activa.
  • Propiedad de vivienda: Ni el solicitante ni su cónyuge o compañero permanente pueden ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.
  • Ingresos del hogar: Los ingresos totales del núcleo familiar no deben superar los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para aplicar a ciertos subsidios estatales concurrentes.
  • Crédito aprobado: Contar con una carta de aprobación de crédito hipotecario vigente por parte del FNA.
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La convocatoria otorga un apoyo de hasta 10 SMMLV para cubrir la cuota inicial de vivienda nueva. La asignación no es aleatoria, sino que se basa en un sistema de puntaje que prioriza diferentes factores.

Los interesados deberán radicar de forma digital o en los puntos de atención del FNA en Medellín los siguientes documentos:

  • Formulario de solicitud de financiación debidamente diligenciado.
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
  • Certificación laboral (expedición no mayor a 60 días).
  • Extractos bancarios de los últimos tres meses.
  • Certificado de ingresos y retenciones del último año gravable.
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