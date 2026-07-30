Fondo Nacional del Ahorro facilitará créditos del 100% de vivienda en estas ciudades

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una de las jornadas más esperadas por los colombianos que buscan comprar casa propia, construir o remodelar.

Se trata del 'Trasnochón 2.0', una estrategia diseñada para agilizar trámites de crédito de vivienda y afiliaciones sin la necesidad de hacer largas filas ni interrumpir la jornada laboral habitual.

Esta iniciativa responde a la alta demanda de financiación habitacional en el país y busca beneficiar tanto a trabajadores dependientes como a independientes.

¿Cuándo y en qué horarios funcionará el Trasnochón 2.0 del FNA?

La jornada especial de atención nocturna se llevará a cabo durante los días martes 4 y miércoles 5 de agosto. Durante estas fechas, sedes seleccionadas en las principales ciudades del país ampliarán sus puertas en un horario extendido de 7:00 p. m. a 10:00 p. m. (en algunas sedes regionales la atención finalizará a las 8:00 p. m.).

Con este esquema nocturno, las familias colombianas podrán radicar sus documentos y consultar el estado de sus solicitudes fuera del horario de oficina tradicional.

“El Trasnochón FNA 2.0 es una apuesta por acercarnos a los colombianos y brindarles más oportunidades para avanzar en sus metas. Sabemos que el tiempo es un factor clave; por eso ampliamos nuestros horarios para que más personas puedan cumplir su sueño de vivienda y fortalecer su ahorro”, informó la entidad.

Estos son los trámites que se podrán realizar en el Trasnochón 2.0

Durante las horas del 'Trasnochón 2.0', los usuarios podrán gestionar diversos servicios financieros y habitacionales de manera prioritaria:

Solicitud y radicación de crédito de vivienda: Para modalidades de compra de vivienda nueva, usada, construcción en lote propio o mejoramiento.

Aprobaciones rápidas: Asesoría personalizada para avanzar en el estado de aprobación de créditos pendientes.

Afiliación por Cesantías: Traslado formal de cesantías de trabajadores dependientes hacia el FNA.

Ahorro Voluntario Contractual (AVC): Apertura de cuentas de ahorro programado para independientes o emprendedores que buscan construir historial crediticio.

De acuerdo con el programa, se podrán afiliar y radicar su crédito, gestionar aprobaciones y realizar afiliaciones. El FNA es actualmente la única entidad que financia hasta el 100 % del valor de la vivienda y ofrece tasas competitivas en el mercado.

Puntos y horarios del Trasnochón 2.0

Armenia: Cll. 21 #16 - 30, junto al Edificio Torre Colseguros

Barranquilla: Cll. 93 #47 – 131

Bogotá D. C. - Suba: Tv. 60 n.º 128A - 68

Bogotá D. C. - CNA: Calle 12 n.º 65 - 11, Puente Aranda

Bogotá D. C. - CAN: Calle 44 n.º 52 - 06

Bucaramanga: Cra. 19 #36 - 03

Cali (Guadalupe): Cra. 56 #5 - 80

Cartagena: Cll. del Arsenal #8B – 121

Cúcuta: Cll. 12A #2E - 48, Quinta Vélez Caobos

Ibagué: Calle 64 #7 - 24, local 04

Manizales: Cll. 20 #22 - 27, Edificio Cumanday, local 2

Medellín: Cra. 55 #42 - 90, Plaza de la Libertad, locales 203 - 204

Pasto: Cll. 20 #26 - 38, Centro

Santa Marta: Cll. 22 #7 - 66

Sincelejo: Cra. 14 #22 – 13

Villavicencio: Cra. 38 #20 - 66, barrio Teusacá

Puntos de atención que trabajaran en jornada continua hasta las 8:00 p.m.

Pereira: Cll. 19 #6 - 48, C. C. Alcides Arévalo, local 211

Soledad: Autopista Aeropuerto 23, C. C. Plaza Arboleda, locales 12 y 13