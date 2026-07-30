Posesión presidencial de Abelardo será en Cali: Senado y Cámara aprobaron la proposición

Finalmente hubo luz verde y el Congreso permitió que la sesión del próximo viernes 7 de agosto se lleve a cabo en Cali.

RELACIONADO Cámara aprueba traslado a Cali para posesión de Abelardo de la Espriella

La sesión de ese día es clave, debido a que el principal tema en el orden del día es la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Lo siguiente, entonces, será conocer los detalles de la logística.

¿En qué lugar de Cali será la posesión?

Después de ganar las elecciones del 21 de junio, de la Espriella dio a conocer su intención de que la posesión no se desarrollara en el Capitolio Nacional en Bogotá, sino en una guarnición militar.

El debate estuvo presente en la agenda de la opinión pública en torno a esta posibilidad. Lo cierto es que el Senado y la Cámara pueden votar para modificar la sede de la sesión plenaria, siempre y cuando hubiese una proposición con esta intención.

En un principio, se estudió la posibilidad de que la ceremonia se desarrollara en Cauca e incluso el Senado dio el visto bueno para ello. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, de la Espriella anunció que era más recomendable trasladarla a Cali.

Así fueron las votaciones en Senado y Cámara

La proposición llegó al Congreso y en la tarde del 28 de julio, la plenaria de la Cámara la aprobó con 117 votos por el Sí y siete por el No. La última palabra entonces quedaba en el Senado.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella nombró nueva directora del ICBF y anunció transformación de la entidad

Fue el miércoles 29 de julio cuando la plenaria aprobó la proposición para el traslado a Cali con 58 votos para el Sí y 30 por el No. Entonces, el Congreso en pleno autorizó sesionar desde allá.

El tema de la guarnición militar ha sido complejo, por lo que el sitio será la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Cabe mencionar que ya se firmaron dos contratos para la posesión: uno con la Corporación para el Desarrollo Regional con respecto a la planificación y logística; y el segundo con Inravisión para las comunicaciones y transmisión.