Cantante de reguetón fue asesinado a tiros: esto han revelado las autoridades

En México se presentó un nuevo hecho de violencia que apagó la vida de un cantante de reguetón.

El pasado 20 de mayo de 2026, en horas de la noche, fue baleado Mario Alberto Barreto Domínguez, más conocido como 'Degezeta' en la escena musical.

Este artista, que era oriundo de Hermosillo, en el noreste de México, tenía apenas 22 años y estaba comenzando a ganar reconocimiento en el género urbano de su país.

¿Qué es lo que han revelado las autoridades hasta el momento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto se sabe del asesinato de 'Degezeta', el cantante de reguetón de México

Las autoridades mexicanas, tras explorar las primeras pruebas testimoniales, han indicado que el cantante 'Degezeta' se encontraba dentro de un vehículo gris y se detuvo en un semáforo ubicado en inmediaciones del estadio de béisbol Ángel Flores, en Culiacán.

En ese momento, unos hombres armados se acercaron, dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo y le causaron heridas letales al artista.

Además, 'Degezeta' iba acompañado de un amigo que fue identificado como Iván Marlon y también perdió la vida a causa del ataque armado.

La disquera a la que pertenecía 'Degezeta' lamentó su muerte

Después de que la Policía de México confirmó el asesinato de 'Degezeta', la disquera Hyphy Music Inc. emitió un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera, sino que era nuestro hermano. Mario, mejor conocido como 'Degezeta', dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán y perseguir un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento", se comenzó expresando.

"Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo. Siempre vamos a recordar las pláticas, las canciones, las risas y todas las ganas que le metía a este camino", se añadió.