Francia busca colombianos para trabajar y ofrece sueldos de hasta 6 millones de pesos

Conozca cómo puede postularse a estas vacantes.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
08:05 a. m.
El Gobierno de Francia, en colaboración con el ICETEX, ha lanzado oficialmente la convocatoria para el programa de Asistentes de Lengua Española para el periodo 2026-2027.

Esta iniciativa busca a 60 ciudadanos colombianos interesados en trabajar como auxiliares de docencia en instituciones educativas galas, ofreciendo remuneraciones que, en ciertas regiones, pueden alcanzar los seis millones de pesos mensuales.

El programa tiene una duración de siete meses, iniciando el 1 de octubre de 2026 y finalizando el 30 de abril de 2027. Los seleccionados deberán cumplir con una carga horaria de 12 horas semanales, apoyando a los docentes de español en colegios de primaria o secundaria.

Francia busca colombianos para trabajar y ofrece sueldos de hasta 6 millones de pesos

La remuneración varía significativamente dependiendo de la ubicación geográfica asignada:

  • Francia Metropolitana: Entre 780 y 815 euros netos (aprox. $3.500.000 COP).
  • Guadalupe, Guyana y Martinica: 1.100 euros netos (aprox. $4.760.000 COP).
  • La Réunion y Mayotte: 1.200 euros netos (aprox. $5.200.000 COP).
  • Nueva Caledonia: 1.500 euros netos (aprox. $6.500.000 COP).
Además del salario, los asistentes contarán con cobertura de seguro de salud a través del sistema de seguridad social francés.

Requisitos para postularse

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursen los últimos semestres, recién graduados o estudiantes de maestría en áreas como lenguas modernas, filología o educación. Los requisitos clave incluyen:

  • Edad: Tener entre 20 y 35 años.
  • Nivel de Francés: Certificar un nivel mínimo de B1 (DELF, TCF o constancia de la Alianza Francesa).
  • Excelencia Académica: Tener un promedio mínimo de 3.7/5.0 en el pregrado.
  • Experiencia: Acreditar al menos un año de experiencia en la enseñanza del francés.

El proceso de inscripción es totalmente gratuito y debe realizarse de manera directa antes del 15 de febrero de 2026. Los interesados deben completar una doble inscripción.

En la plataforma ADELE de France Éducation International y en el portal de becas vigentes del ICETEX.

Es fundamental contar con el pasaporte vigente y cargar todos los certificados académicos y laborales en formato PDF. El ICETEX ha advertido que no utiliza intermediarios para este proceso, por lo que cualquier oferta de cobro debe ser denunciada.

