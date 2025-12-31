CANAL RCN
Economía

Colombianos podrán estudiar en Hungría con becas del Icetex: así puede postularse

Icetex abrió convocatoria de becas para estudiar en Hungría: fechas y cómo postularse.

Becas Hungría ICETEX

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
11:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El acceso a educación superior en el exterior vuelve a abrirse como una opción concreta para estudiantes colombianos. El Icetex confirmó la apertura de una nueva convocatoria de becas para cursar estudios en Hungría, una iniciativa que busca facilitar el ingreso a programas de pregrado, maestría y doctorado en universidades reconocidas de ese país europeo, con inicio de clases previsto para septiembre de 2026.

Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo
RELACIONADO

Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo

La convocatoria, que estará disponible hasta el 15 de enero de 2026, se desarrolla en alianza con el Gobierno de Hungría y hace parte de una estrategia de cooperación académica internacional.

Según informó la entidad, los beneficios ofrecidos permiten cubrir hasta el 85 % de los costos asociados a la formación académica y al sostenimiento de los estudiantes seleccionados.

¿Qué incluyen las becas en Hungría con apoyo del Icetex?

El programa contempla una amplia oferta de instituciones de educación superior húngaras y está dirigido a bachilleres, profesionales universitarios y personas con título de maestría, de acuerdo con el nivel de estudios al que aspiren.

Los apoyos económicos incluyen el pago total o parcial de la matrícula, un estipendio mensual, alojamiento y seguro médico, conforme a las condiciones establecidas por la convocatoria.

Los estudios se realizarán de manera presencial y se impartirán en idioma inglés, lo que permite el acceso a estudiantes colombianos sin necesidad de dominar el húngaro.

En cuanto a la duración de los programas, el Icetex detalló que los pregrados podrán extenderse entre dos y cuatro años, las maestrías entre año y medio y dos años, y los doctorados hasta cuatro años.

Subsidios tendrán cambios importantes para 2026 tras aumento del salario mínimo
RELACIONADO

Subsidios tendrán cambios importantes para 2026 tras aumento del salario mínimo

Desde la entidad destacaron que Hungría se ha consolidado como un destino académico atractivo por la calidad de su sistema educativo, su trayectoria científica y el entorno multicultural que ofrecen sus universidades.

¿Cómo es el proceso de postulación a las becas en Hungría?

El procedimiento de aplicación exige una doble inscripción obligatoria. Los aspirantes deben presentar su solicitud tanto en la plataforma del Icetex como en DreamApply, el sistema oficial del Gobierno de Hungría para el registro de estudiantes internacionales. Ambos pasos son indispensables para que la postulación sea válida.

El plazo máximo para cargar la documentación completa vence el 15 de enero de 2026 a las 5:00 de la tarde.

El proceso es competitivo y evaluará aspectos como el rendimiento académico, la trayectoria del postulante y la coherencia entre su perfil y el programa seleccionado.

Prestigioso ranking da a conocer las ocho mejores universidades para estudiar en el 2026: anótelas
RELACIONADO

Prestigioso ranking da a conocer las ocho mejores universidades para estudiar en el 2026: anótelas

El Icetex recordó que en su página web se encuentran disponibles guías, requisitos detallados y materiales de apoyo para orientar a los interesados en esta convocatoria, que representa una oportunidad clave para la formación internacional de talento colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lotería Cruz Roja

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025

Ciberseguridad

Colombia enfrenta uno de los años más desafiantes en riesgos financieros: así buscan protegerse de fraudes

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 30 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Festival de Música de Cartagena

Grandbrothers en Cartagena: el experimento electrónico que reinventa el piano

Un experimento sonoro que desafía todo lo que creemos saber sobre el piano llegará a Cartagena.

Año Nuevo

Paso a paso de los mejores rituales y agüeros del 31 de diciembre: tome nota

Los colombianos por tradición realizan distintas prácticas que prometen suerte, prosperidad y abundancia para el nuevo año.

Rusia

Rusia divulga video de supuesto ataque con drones contra la residencia del presidente Putin

Andi

“Profundizará la crisis de recursos”: ANDI sobre aumento de UPC

Millonarios

Como un héroe despidieron a Rodrigo Ureña, tricampeón que llega a Bogotá para firmar con Millonarios