Colombianos podrán estudiar en Hungría con becas del Icetex: así puede postularse

El acceso a educación superior en el exterior vuelve a abrirse como una opción concreta para estudiantes colombianos. El Icetex confirmó la apertura de una nueva convocatoria de becas para cursar estudios en Hungría, una iniciativa que busca facilitar el ingreso a programas de pregrado, maestría y doctorado en universidades reconocidas de ese país europeo, con inicio de clases previsto para septiembre de 2026.

La convocatoria, que estará disponible hasta el 15 de enero de 2026, se desarrolla en alianza con el Gobierno de Hungría y hace parte de una estrategia de cooperación académica internacional.

Según informó la entidad, los beneficios ofrecidos permiten cubrir hasta el 85 % de los costos asociados a la formación académica y al sostenimiento de los estudiantes seleccionados.

¿Qué incluyen las becas en Hungría con apoyo del Icetex?

El programa contempla una amplia oferta de instituciones de educación superior húngaras y está dirigido a bachilleres, profesionales universitarios y personas con título de maestría, de acuerdo con el nivel de estudios al que aspiren.

Los apoyos económicos incluyen el pago total o parcial de la matrícula, un estipendio mensual, alojamiento y seguro médico, conforme a las condiciones establecidas por la convocatoria.

Los estudios se realizarán de manera presencial y se impartirán en idioma inglés, lo que permite el acceso a estudiantes colombianos sin necesidad de dominar el húngaro.

En cuanto a la duración de los programas, el Icetex detalló que los pregrados podrán extenderse entre dos y cuatro años, las maestrías entre año y medio y dos años, y los doctorados hasta cuatro años.

Desde la entidad destacaron que Hungría se ha consolidado como un destino académico atractivo por la calidad de su sistema educativo, su trayectoria científica y el entorno multicultural que ofrecen sus universidades.

¿Cómo es el proceso de postulación a las becas en Hungría?

El procedimiento de aplicación exige una doble inscripción obligatoria. Los aspirantes deben presentar su solicitud tanto en la plataforma del Icetex como en DreamApply, el sistema oficial del Gobierno de Hungría para el registro de estudiantes internacionales. Ambos pasos son indispensables para que la postulación sea válida.

El plazo máximo para cargar la documentación completa vence el 15 de enero de 2026 a las 5:00 de la tarde.

El proceso es competitivo y evaluará aspectos como el rendimiento académico, la trayectoria del postulante y la coherencia entre su perfil y el programa seleccionado.

El Icetex recordó que en su página web se encuentran disponibles guías, requisitos detallados y materiales de apoyo para orientar a los interesados en esta convocatoria, que representa una oportunidad clave para la formación internacional de talento colombiano.