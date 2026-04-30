Precio de la gasolina aumentará 400 pesos desde el viernes 1 de mayo

Con la llegada de mayo, habrá un golpe al bolsillo de los colombianos. El Gobierno informó que habrá un nuevo aumento en el precio de la gasolina.

El anuncio lo hizo este jueves 30 de abril el ministro de Hacienda, Germán Ávila: “Va a ser necesario hacer ajustes y vamos a tener una movilidad en los precios de la gasolina de acuerdo con las circunstancias internacionales”.

¿Por qué vuelve a subir la gasolina?

El jefe de cartera precisó que la situación de tensión en Medio Oriente, más concretamente en Irán, obliga a que el valor ascienda. Dicho esto, la gasolina sube 400 pesos a partir del viernes 1 de mayo.

Cabe recordar que el último incremento había sido hace solo un mes, el 1 de abril. La gasolina aumentó 376 pesos y el diésel 81 pesos. Para ese momento, el Gobierno también argumentó que el conflicto en Asia desembocó este ajuste.

RELACIONADO Esta es la ciudad de Colombia que quedó con la gasolina más cara desde el 1 de abril

“A partir de la coyuntura internacional que se presenta con la guerra en Irán, nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones en el precio de la gasolina e igualmente de tocar un poco en menor proporción el precio del ACPM. Es lo responsable y conveniente”, sostuvo.

Entonces, desde el 1 de mayo, la gasolina quedará así en las siguientes ciudades:

Precio de la gasolina en las ciudades