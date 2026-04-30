CANAL RCN
Economía

Precio de la gasolina aumentará 400 pesos desde el viernes 1 de mayo

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dio a conocer el aumento y los motivos de este nuevo incremento.

Gasolina.
Gasolina. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 30 de 2026
02:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la llegada de mayo, habrá un golpe al bolsillo de los colombianos. El Gobierno informó que habrá un nuevo aumento en el precio de la gasolina.

Precio de la gasolina en Colombia: ¿cómo ahorrar combustible en empresas de transporte y carga?
RELACIONADO

Precio de la gasolina en Colombia: ¿cómo ahorrar combustible en empresas de transporte y carga?

El anuncio lo hizo este jueves 30 de abril el ministro de Hacienda, Germán Ávila: “Va a ser necesario hacer ajustes y vamos a tener una movilidad en los precios de la gasolina de acuerdo con las circunstancias internacionales”.

¿Por qué vuelve a subir la gasolina?

El jefe de cartera precisó que la situación de tensión en Medio Oriente, más concretamente en Irán, obliga a que el valor ascienda. Dicho esto, la gasolina sube 400 pesos a partir del viernes 1 de mayo.

Cabe recordar que el último incremento había sido hace solo un mes, el 1 de abril. La gasolina aumentó 376 pesos y el diésel 81 pesos. Para ese momento, el Gobierno también argumentó que el conflicto en Asia desembocó este ajuste.

Esta es la ciudad de Colombia que quedó con la gasolina más cara desde el 1 de abril
RELACIONADO

Esta es la ciudad de Colombia que quedó con la gasolina más cara desde el 1 de abril

“A partir de la coyuntura internacional que se presenta con la guerra en Irán, nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones en el precio de la gasolina e igualmente de tocar un poco en menor proporción el precio del ACPM. Es lo responsable y conveniente”, sostuvo.

Entonces, desde el 1 de mayo, la gasolina quedará así en las siguientes ciudades:

Precio de la gasolina en las ciudades

  • Barranquilla: $15.824.
  • Bogotá: $16.191.
  • Bucaramanga: $15.949.
  • Cali: $16.200.
  • Cartagena: $15.781.
  • Cúcuta: $14.165.
  • Ibagué: $16.105.
  • Manizales: $16.164.
  • Medellín: $16.111.
  • Montería: $16.031.
  • Pasto: $13.787.
  • Pereira: $16.136.
  • Villavicencio: $16.291.
  • Promedio PVP en 13 ciudades: $15.749.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tasa de interés

Banco de la República mantiene en 11.25% las tasas de interés

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 30 de abril

Sena

SENA lanza más de 30.000 vacantes en Colombia con salarios de hasta $8 millones: aplique así

Otras Noticias

Cauca

ATENCIÓN | Instalan seis cilindros cargados con explosivos en la vía Panamericana

La carga de los explosivos es similar a la que ocasionó el atentado en Cajibío.

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?

Aunque esta enfermedad puede afectar a todas las personas, puede ser más perceptible en aquellas de piel morena.

Estados Unidos

El rapero D4vd habría mutilado a Celeste Rivas, de 14 años, con una sierra

Radamel Falcao García

“No la paso bien”: Falcao García rompe el silencio tras lesiones en Millonarios

Viral

VIDEO I Fenómeno paranormal se habría presentado durante un programa de radio en vivo