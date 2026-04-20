El costo oculto de las oficinas vacías en Latinoamérica

Tras el auge del modelo híbrido, mantener metros cuadrados inactivos dejó de ser viable. Descubra cómo la tecnología y el análisis de datos pueden transformar sus instalaciones y salvar el presupuesto de su compañía.

El impacto financiero de los espacios de trabajo subutilizados

En un entorno empresarial marcado por la constante incertidumbre económica y la acelerada transformación digital, las compañías en Latinoamérica se enfrentan a un desafío que, hasta hace poco, pasaba completamente desapercibido: la ineficiencia en la gestión de sus portafolios inmobiliarios.

Para la gran mayoría de las organizaciones, el gasto en bienes raíces y mantenimiento de oficinas representa el segundo costo más alto de la operación, solo superado por la nómina. Sin embargo, a diferencia del control milimétrico que se aplica en otras áreas financieras, el rubro inmobiliario rara vez se administra con una visión estratégica basada en datos concretos.

Históricamente, incluso en modelos de trabajo 100% presenciales, los espacios de oficinas apenas alcanzaban un 70% de ocupación real. Hoy, con la consolidación del trabajo híbrido y la flexibilidad laboral, la realidad es crítica. Las empresas están pagando facturas altísimas por espacios sobredimensionados o desalineados con su verdadera dinámica diaria. Implementar una estrategia inmobiliaria correcta puede generar ahorros masivos de entre el 10% y el 30% en corporaciones de gran escala.

Los 5 desafíos principales en la gestión inmobiliaria corporativa

Analizar el comportamiento de los portafolios a nivel regional ha permitido a firmas globales como JLL identificar los puntos de dolor más urgentes para las corporaciones. Tras evaluar a más de 100 clientes en América Latina, los retos se concentran en cinco pilares fundamentales:

Reducción inteligente de portafolio: Cómo devolver o renegociar metros cuadrados sin afectar la operatividad.

Cómo devolver o renegociar metros cuadrados sin afectar la operatividad. Reducción de costos: Mitigación de gastos fijos de mantenimiento, servicios y administración.

Mitigación de gastos fijos de mantenimiento, servicios y administración. Cultura organizacional: Mantener el sentido de pertenencia en espacios más reducidos o rotativos.

Gestión de datos: Dejar atrás las suposiciones y medir la ocupación real.

Dejar atrás las suposiciones y medir la ocupación real. Bienestar: Garantizar que los espacios disponibles sean cómodos, seguros e inspiradores.

Tecnología y datos: la clave para optimizar las oficinas

La era de tomar decisiones basadas en la intuición ha terminado. Actualmente, las empresas líderes están migrando hacia un enfoque predictivo. El uso de Inteligencia Artificial y analítica avanzada permite mapear con exactitud cómo fluye el talento humano dentro de un edificio.

Soluciones como el Occupancy Planning (Planificación de Ocupación) evalúan en tiempo real qué zonas se utilizan y cuáles son puntos muertos, ajustando la huella física a las necesidades genuinas del negocio. Al integrar una Consultoría Estratégica Integral, las directivas pueden cruzar variables tecnológicas, culturales y de diseño para tomar decisiones precisas que protejan su liquidez.

Más allá del ahorro: talento, productividad y sostenibilidad (ESG)

Transformar el portafolio inmobiliario trasciende el simple recorte de gastos operativos. Cuando los espacios de trabajo se optimizan, se convierten en poderosos habilitadores estratégicos. Una oficina bien diseñada y gestionada impacta de manera directa en el éxito del negocio, impulsando:

Atracción y retención de talento: Las nuevas generaciones exigen entornos dinámicos y funcionales.

Productividad de los equipos: Espacios colaborativos que fomentan la innovación.

Las nuevas generaciones exigen entornos dinámicos y funcionales. Productividad de los equipos: Espacios colaborativos que fomentan la innovación. Transición al modelo híbrido: Escritorios flexibles (hot-desking) que responden a la movilidad del empleado.

Escritorios flexibles (hot-desking) que responden a la movilidad del empleado. Criterios ESG: Reducción de la huella de carbono al iluminar y climatizar solo lo necesario.

El riesgo de la inacción y el rol de los aliados estratégicos

La fragmentación de los alquileres y la falta de estandarización en múltiples países obligan a las multinacionales a buscar firmas especializadas en Real Estate Corporativo que ofrezcan una visión panorámica y regional.

El mensaje del mercado es claro: las empresas que adopten la tecnología para repensar sus espacios estarán blindadas frente a futuras crisis. Las que ignoren esta transformación seguirán pagando, literalmente, millones por espacios vacíos que su equipo ya no necesita.